PÅ BAKKEN: Fem av Babcocks ambulansefly er satt på bakken etter tekniske problemer. Foto: BSAA / John Trygve Tollefsen / NTB scanpix

Leder

Liv og helse

Fem ambulansefly er satt på bakken av tekniske årsaker. Det er svært alvorlig at det for tiden ikke er ambulansefly tilgjengelig på basene i Tromsø, Bodø og Alta. Regjeringen må sørge for at vi har en akuttberedskap som fungerer fullt ut for alle.

Nå nettopp

Vi er bekymret for at det har oppstått en uakseptabel situasjon i nord. Fordi avstandene er store, og det for mange er langt til nærmeste sykehus, har fly og helikoptre en helt avgjørende plass i beredskapen. Vi forstår, og støtter fullt ut, den uro og bekymring som kommer til uttrykk i Nord-Norge.

Helseminister Bent Høie skriver til VG at det er svært uheldig at basene i Tromsø og Bodø er ute. Men ifølge Høie melder Helse Nord, at de, til tross for utfordringene, har løst alle akuttoppdrag så langt, og at det har skjedd ved bruk av helikoptre og alle tilgjengelige ressurser. Den politiske opposisjonen er slett ikke beroliget. Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre mener situasjonen er fullstendig uakseptabel og viser til varsler fra medisinsk personell. SVs nestleder Kirsti Bergstø sier det nå er en total kollaps av beredskapen i nord og at situasjonen er kritisk. LO-leder Hans Christian Gabrielsen at han er “fly forbanna” og at situasjonen er blitt enda verre enn det han advarte mot for halvannet år siden. Fylkesordfører Ivar B. Prestbakmo (Sp) i Troms og Finnmark sier situasjonen er gått fra svært alvorlig til dramatisk.

Det er lett å forstå disse reaksjonene. Sikkerheten må alltid komme først når det oppdages tekniske problemer ved flyene. Når halvparten av flyene nå er ute av drift blir konsekvensene store. For å opprettholde 100 prosent beredskap må det derfor settes inn ekstra materiell for å løse en akutt situasjon.

Akkurat nå trenger vi ikke en politisk omkamp angående anbudsprosessen fra i fjor, som førte til at Babcock overtok for Lufttransport som operatør. For øyeblikket handler det om å løse den akutte krisen. Men det er grunn til å understreke at hvis slike kritisk viktige tjenester skal ut på anbud i fremtiden, må vi sikre oss at det nye tilbudet minst er like godt som det forrige. Vi må være helt trygge på at det ikke går ut over kvaliteten på tjenesten.

Regjeringen må nå følge utviklingen tett og sørge for at alle nødvendige tiltak blir gjort for å sikre full beredskap. Om nødvendig bør også Forsvarets 330 skvadron settes inn. Dette handler om en helt grunnleggende trygghet som alle i Norge har krav på, uansett bosted. Vi skal være sikre på at akutt medisinsk hjelp er tilgjengelig, når vi trenger det.

Publisert: 09.12.19 kl. 07:12

