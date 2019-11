SKEPTISK TIL SMARTTELEFONER: – Til syvende og sist er det opp til hver enkelt familie å sette sine egne grenser for smarttelefonbruk. Og hvis noen skulle velge å gjøre som meg, nemlig å holde igjen litt på barnas bruk av smarttelefoner, er det nok likevel ikke en umiddelbar sjanse for at de får for lite skjermtid i løpet av livet, skriver Nikolai Astrup. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

Smarttelefonen er mer enn en dings

Derfor bør vi ha et bevisst forhold til hvor mye vi tillater våre barn å bruke den.

Nå nettopp

Nikolai Astrup, digitaliseringsminister (H)

Denne uken tok jeg til orde for at barn i barneskolealder ikke trenger egen smarttelefon. Mens foreldre og mange barn har takket meg for å løfte debatten, skriver Hans Petter Sjøli i VG at vi skal "la barna spille", og Dagsavisen mener i en lederartikkel at det er "mild moralisme" å være bekymret for barnas smarttelefonbruk. Og når Sjølie sammenligner smarttelefonen med barndommens spillkonsoller og sin egen omgang med Donkey Kong, har han åpenbart ikke reflektert særlig mye over forskjellene på 80-tallsspill og det å ha umiddelbar og konstant tilgjengelighet til alt det internett kan tilby.

I dag har nesten alle 9-10-åringer i Norge egen smarttelefon, og de fleste barn og unge er aktive brukere av digitale medier. Telefonene og applikasjonene er definitivt nyttige verktøy. De kan brukes til å være sosiale, til å gjøre skolearbeid, til å oppsøke ny kunnskap, til å bli underholdt, og til å utvikle digitale ferdigheter.

For meg er det derfor ikke et spørsmål om vi skal bruke digitale verktøy eller ikke. Smarttelefonen har kommet for å bli, og jeg ser mange fordeler med nettbrett og datamaskiner. Men jeg er skeptisk til at mange barn får ubegrenset tilgang til en smarttelefon i svært ung alder. Og jeg mener at det er på tide å spørre oss hvordan vi ønsker at barna skal bruke de digitale verktøyene som finnes.

les også La barna spille

En smarttelefon koster tusenvis av kroner, og jeg tror det er mange foreldre som har kjent kjøpepresset på kroppen. Det har aldri vært lett å stå imot jaget etter å ha de tøffeste merkene og de mest moteriktige effektene. Men det blir ikke enklere av at smarttelefonen ikke bare er en dings – men en inngangsport til en stor, ny, digital verden. En verden det er vanskelig å stå utenfor hvis alle klassekamerater er en del av den.

Men den digitale verden er ikke risikofri. Undersøkelser viser at over halvparten av dagens barn og unge har opplevd nettmobbing og ufrivillig bildedeling – og problemet er økende. Det finnes eksempler på at barna ikke tør å dusje etter gymmen i frykt for at de skal bli tatt bilde av. Seks prosent oppgir at de har blitt utsatt for hatefulle ytringer. Når 11-åringer bruker TikTok til å rangere jentene på trinnet etter utseende, er det noe ganske annet enn papirlapper og dagbøker som sirkulerte i klasserommet i «gamle dager».

Én av tre ungdommer har opplevd å få seksuelle meldinger i løpet av det siste året. Norge er på topp i Europa når det gjelder ungdommer som har sett nettsteder med skadelig innhold som selvskading, selvmord eller om å være veldig tynne. En av fire ungdommer har vært på nettsteder hvor det diskuteres måter å begå selvmord. Blant jenter mellom 14 og 17 år har halvparten vært på nettsteder om fysisk selvskading. Og vi vet at reklame skreddersys gjennom bruk av algoritmer og at det finnes apper der personvernet respekteres i liten grad.

les også Venstre-Guri: Nei til å nekte barn under 13 smarttelefon

Lærere melder også om at elevene sliter med å konsentrere seg i større grad enn før. Kanskje er det ikke så rart når vi vet at lyset fra mobilen ødelegger nattesøvnen og at hjernen utløser lykkestoffet dopamin hver gang den hører et pling fra mobilen.

Det er ingen tvil om at det finnes lærerike spill, men det er heller ingen tvil om at de kan være sterkt avhengighetsskapende og gå på bekostning av lek, aktiviteter og sosial omgang som er viktig for barnas utvikling. Det er til ettertanke at stadig flere av teknologigründerne i Silicon Valley, som står bak mange av spillene og appene våre barn bruker, ikke gir sine egne barn tilgang til smarttelefon. Kanskje de ser at smarttelefonen åpner en litt annen verden enn Donkey Kong.

Den digitale verden forsvinner ikke. Barna våre må lære å håndtere den. Derfor har regjeringen gitt digitale ferdigheter en tydeligere plass i de nye læreplanene. Det handler om digital skaperkraft – det vil si evnen til å programmere, bruke og forstå digitale verktøy. Og det handler om digital dømmekraft – det vil si evnen til å vite hvilke kilder man kan stole på, hvordan man oppnår digital sikkerhet, hvilke situasjoner man ikke bør bruke digitale verktøy, og hvordan man bør oppføre seg på nett. For å lykkes med denne opplæringen, jobber vi også for å øke tilfanget av og kvaliteten på digitale læremidler. Men det er et blindspor å tro at mye tid med smarttelefonen automatisk medfører gode digitale ferdigheter og god digital dømmekraft.

Teknologiutviklingen har aldri gått så fort som nå. Og den kommer aldri til å gå så sakte igjen. Derfor kommer det til å kreve mye av oss foreldre å henge med i svingene, og det vil nok være vanskelig å sette grenser. Mitt håp er at denne debatten kan bidra til at vi alle blir mer bevisste på smarttelefonens fordeler og ulemper. Det gjelder også de voksnes bruk av telefon.

Når jordmorforeningen må utstede retningslinjer for bruk av telefon etter fødsel, fordi mange foreldre er mer opptatt av telefonen enn av barnet, så gir det grunn til ettertanke. Til syvende og sist er det opp til hver enkelt familie å sette sine egne grenser for smarttelefonbruk. Og hvis noen skulle velge å gjøre som meg, nemlig å holde igjen litt på barnas bruk av smarttelefoner, er det nok likevel ikke en umiddelbar sjanse for at de får for lite skjermtid i løpet av livet.

Publisert: 22.11.19 kl. 14:35

Mer om