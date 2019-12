Foto: Roar Hagen

Kommentar

Trump møter motstand

WATFORD (VG) En amerikansk president stjeler alltid oppmerksomheten på et NATO-møte, men ingen har gjort det på samme måte som Donald Trump.

Nå nettopp

Det er ikke et kompliment. Trump liker å være i sentrum, men mye av oppmerksomheten er ikke fordelaktig.

På hjemmebane anklages han for å ha misbrukt sitt embete. I NATO finnes det ledere som ikke lenger snakker ham etter munnen. Og det er noen som øyensynlig gjør seg morsomme på hans bekostning.

Undrer vintersolen på et eksklusivt golfhotell i vakre, landlige omgivelser utenfor London møttes 29 NATO-ledere for å markere at forsvarsalliansen har sikret fred i 70 år.

les også NATO-toppmøtet: Tyrkia måtte gi seg - forsvarsplanene blir oppdatert

Det endte tilsynelatende i fred og fordragelighet. Uenighet glattes over. Generalsekretær Jens Stoltenberg og dagens vert, statsminister Boris Johnson, siterte forfatteren Alexandre Dumas fra de Tre musketerer om “en for alle, alle for en”.

Det gjelder også for de tre musketerer som skapte mest uro før ledersamlingen, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, Frankrikes president Emmanuel Macron og Trump.

Macron minner imidlertid om en annen fransk kulturpersonlighet, Edith Piaf og hennes sang “Nei, jeg angrer ingenting”. Macron står fast i sin kritikk av Erdogan og Trump, og den omstridte uttalelsen om at NATO er hjernedød. Han har overtatt den rollen Tysklands forbundskansler Angela Merkel tidligere hadde som skyteskive for Trumps kritikk av europeerne.

les også NATO-toppmøtet: Her er bildet som Boris Johnson ville unngå

På en anspent pressekonferanse i London dagen før ledersamlingen hadde Macron drevet faktasjekking av Trumps påstander om IS-krigere i Syria. Trump spøkte med om Macron ville ta imot noen “fine IS-krigere”: -Du kan ta så mange du vil.

-La oss være alvorlige, svarte Macron. Det er en replikk som vil bli husket fra dette NATO-møtet. Nå var det Macron som utfordret Trump og som satte ham på plass. Ikke motsatt, som tilfelle er med Trump.

Den franske presidenten sa at første prioritet må være å bekjempe IS. En jobb som dessverre ikke avsluttet. Macron sa også at de langt fleste IS-krigerne kommer fra Syria og Irak, ikke fra Europa slik Trump påsto.

Det hjalp ikke på Trumps humør at Canadas statsminister Justin Trudeau, Boris Johnson og Emmanuel Macron i et ubevoktet øyeblikk på en mottakelse ble filmet mens de tilsynelatende gjorde seg morsomme på den amerikanske presidentens bekostning.

Det positive er at NATO er blitt viktig for Trump. Han sier organisasjonen er sterkere enn noensinne etter dette møtet. Han tar en stor del av æren ettersom han utrettelig har krevd at de andre må øke sine forsvarsbudsjetter.

I den forrige valgkampen sa han at tiden var gått fra NATO og at verden lo av USA. Det er mange som rister på hodet av Trump, men NATOs relevans stiller ingen spørsmål ved. Forvarsalliansen opprustning og omstilling er argumenter Trump bruker i sitt forsøk på å bli gjenvalgt som president. NATO står på hans utenrikspolitiske skryteliste.

Det er ingen tvil om at NATO fremstår militært sterkere, mer fleksibelt og bedre tilpasset en tid med nye utfordringer og en økende internasjonal usikkerhet. Men det svekker alliansen når det oppstår dyp politisk uenighet mellom allierte, slik det skjedde etter Tyrkias militære offensiv i Nordøst-Syria.

Som et svar på dette var lederne enige om styrke det politiske samarbeidet i NATO. Stoltenberg skal lede dette arbeidet. Når jeg spør ham om dette sier Stoltenberg at alliansen hviler på den politiske evne til å stå sammen. Han er ikke redd for debatt, så lenge NATO evner å konkludere. Stoltenberg sier møtet var godt, konstruktivt og produktivt.

les også Bråkmakerne i NATO

les også Strid i NATO

Lederne undertegnet en felles uttalelse og applauderte hverandre etter å ha sittet sammen i under tre timer. Kanskje var det lettet over at det var over, uten større oppstyr etter konfrontasjonene første dag i London. De kunne gå hvert til sitt og erklære suksess.

Men det henger flere mørke skyer over møtets hovedperson, Donald Trump. En ting er at det finnes allierte som åpent opponerer, noe annet er den hjemlige opposisjon.

I samme stund som NATOs ledere møttes kom det en knusende rapport fra etterretningskomiteen i Representantenes hus i Washington, D.C. Det demokratiske flertall anklager presidenten for å ha satt sine personlige og politiske interesser foran USAs nasjonale interesser. Det er noe av det mest alvorlige en kan anklage en president for. Det åpner døren for riksrett.

Trump prøver å avfeie det med at demokratene kaster bort tiden. Han stoler på at det republikanske flertall i Senatet vil beskytte ham, som alt tyder på at de vil gjøre. Han mener det er upatriotisk å snakke om riksrett midt under møtet med utenlandske ledere.

Overraskende valgte Trump å avlyse en planlagt pressekonferanse etter ledersamlingen. Kanskje hadde han, for en gangs skyld, fått nok av oppmerksomheten.

Publisert: 04.12.19 kl. 21:00

Mer om