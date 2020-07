HEVNENS PRESIDENT: – «Den tapte saken» fikk leve videre som en understrøm av selvmedlidende bitterhet i det amerikanske samfunnet, parat til å trenge opp til overflaten og når som helst splitte det på nytt. I 1968 og 1972 fikk den sin egen presidentkandidat, George Wallace, og i 2016 sin egen president, Donald Trump, skriver Gøran Rosenberg. Foto: Klaudia Lech

Den amerikanske borgerkrigen

Da politimannen Derek Chauvin i ni uutholdelige minutter presset det hvite kneet sitt mot George Floyds svarte nakke, var det slaveriet vi så foran oss.

GÖRAN ROSENBERG, forfatter og skribent

«Fortiden er ikke død, den er ikke engang fortid», skrev forfatteren William Faulkner, og han visste hva han snakket om. Han var født og oppvokst i Mississippi, i selve dypet av «the Deep South», og levde og virket i skyggen av en borgerkrig som ble avsluttet 35 år før han ble født, men som likevel pågikk – og fortsatt pågår. Det skrå sørstatskorset, de tapende slavestatenes symbol, er i dag en del av Mississippis delstatsflagg, noe som uten sammenligning for øvrig burde være like politisk støtende som om Tyskland hadde hatt et hakekors i hjørnet av sitt nåværende flagg.

Egentlig like politisk støtende som alle statuene av sørstatspolitikere og sørstatsgeneraler som rimeligvis burde ha gått inn i historien som forbryterske opprørere og landsforrædere, men som allerede på Faulkners tid ble hyllet som edle forkjempere for en tapt, men god sak.

Den tapte saken – «The Lost Cause» – ble betegnelsen på den «alternative» historieskrivningen som fremstilte de tapende Sørstatene som en ødelagt idyll – og et samfunn som var basert på slavearbeid som et samfunn tuftet på gamle æresidealer.

Göran Rosenberg. Foto: Fredrik Sandberg/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hvis man vil se myten om den tapte saken fremstilt på film, kan man bruke fire timer på Tatt av vinden (1939), og vil man se hvor tidlig myten fikk fotfeste i amerikansk populærkultur, kan man spandere tre timer på The Birth of a Nation (1915), der den episke helten er en lynsjende Ku Klux Klan-leder.

Resten er, som det sies, historie. Den politiske rekonstruksjonen som var ment å lege krigens sår og føye Sørstatene sammen med Unionen igjen, ble i stedet en fortsettelse av krigen med andre midler. Slaveriet ble erstattet med brutale raselover (Jim Crow). Et hvitt slaveregime ble byttet ut med et hvitt raseregime, og istedenfor at sårene fra krigen ble leget, fortsatte de å blø, siden taperne ikke under noen omstendigheter ville avfinne seg med nederlaget og i enda mindre grad med de idealene og prinsippene som hadde beseiret dem.

Den tapte saken fikk i stedet leve videre i det amerikanske samfunnet som en kilde til bitterhet og hat mot den seirende sakens institusjoner og lover. Den mislykkede rekonstruksjonen fikk raskt tilnavnet «den andre borgerkrigen», som i kampen på 1950- og -60-tallet for å avvikle segregeringen i Sørstatene. De tapende statene avskaffet ikke raselovene på eget initiativ eller av fri vilje, men fordi Høyesterett erklærte dem grunnlovsstridige, og det viste seg at en rekke presidenter, fra Eisenhower til Lyndon B. Johnson, var beredt til å sette inn føderale tropper for å gjennomføre domstolens beslutning.

Dette var ikke til hinder for at den tapte saken fikk leve videre som en understrøm av selvmedlidende bitterhet i det amerikanske samfunnet, parat til å trenge opp til overflaten og når som helst splitte det på nytt. I 1968 og 1972 fikk den sin egen presidentkandidat, George Wallace, og i 2016 sin egen president, Donald Trump.

OMSTRIDT KLASSIKER: Folksomt i forbindelse med premieren på den berømte storfilmen «Tatt av vinden» i New York, 1939. Foto: AP

USA har utkjempet flere kriger enn de fleste andre moderne nasjoner. Hver eneste by i Amerika har et minnesmerke over falne. Det store National Mall-anlegget i Washington DC er omkranset av monumenter over amerikanske kriger og slag, og på den andre siden av Potomac-elven brer den nasjonale militærgravlundens hvite gravkors seg i snorrette rekker utover kollene i Arlington. Man har en egen helligdag for å minnes de falne og en egen helligdag for å hedre krigsveteranene, og det finnes knapt en familie i USA som ikke direkte eller indirekte har noen å minnes eller å hedre.

Likevel kan det være verdt å minne om at den i særklasse største og blodigste av alle USAs kriger var en krig der amerikanere drepte amerikanere i et omfang og med en skånselløshet som savner motstykke både før og etter. Antallet falne på slagmarkene under borgerkrigen (cirka 620.000, sivile ofre ikke medregnet) tilsvarte to prosent av den daværende amerikanske befolkningen og er i samme størrelsesorden som antallet falne amerikanere i alle påfølgende kriger, herunder de to verdenskrigene, Koreakrigen og Vietnamkrigen.

Borgerkrigen var det store jordskjelvet i USAs historie, omtrent som første verdenskrig var det i Europa, et sivilisasjonssjokk som i Europa førte til nok en katastrofal krig og i USA til en krig som fortsatt pågår.

Vil man lete etter røttene til polariseringen i amerikansk politikk og kultur, kommer man ikke unna borgerkrigen.

Da jeg i 1985 tiltrådte som SVTs korrespondent i USA, slo det meg hvor levende minnet om krigen fortsatt var. Rundt Washington DC, der jeg var utstasjonert, lå de gamle slagmarkene – Manassas, Antietam, Gettysburg og Fredericksburg – på grei dagsturavstand, og fra tid til annen ble det satt i scene livaktige fremstillinger av det ene eller andre blodbadet der. Ville man få nærkontakt med den tapte sakens miljøer, trengte man ikke å reise lenger enn en drøy time sørover, til Charlottesville i Virginia, for å beskue plantasjeeieren og (og forfatteren av selvstendighetserklæringen) Thomas Jeffersons selvtegnede gods Monticello og slavebrakkene til de som billedlig og bokstavelig talt bygget det opp. At det i Charlottesville også sto en statue av den tapte sakens hærfører, general Robert E. Lee, passet på sett og vis inn i bildet. I hvert fall reagerte ikke jeg noe spesielt på at man i USA fant statuer og minnesmerker til ære for mennesker som hadde vært USAs fiender.

Statuen av Robert E. Lee i Charlottesville, Virginia. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Da Charlottesville i april 2017 med knapt politisk flertall besluttet å ta ned statuen av Lee og byen ble invadert av bevæpnede ekstremister drapert i sørstatsflagg, uttalte president Trump seg til deres forsvar. «Very fine people», kalte han dem, og Lee var en «stor general». Det var ingen tilfeldighet at sørstatsflagget dukket tidlig opp under Donald Trumps valgkampmøter. Den tapte sakens arvtagere har, uansett hvor i USA de manifesterer seg, forstått å velge sine symboler.

Til å begynne med var det fristende å forklare Trumps seier med at det bare var en strek i regningen, et usannsynlig sammentreff av uheldige omstendigheter, men det ser stadig mindre slik ut.

Det vanskelige med Trump etter snart fire år er den tilsynelatende urokkelige basen han har av kjernevelgere, beregnet til oppunder 30 prosent, og standhaftigheten i den alternative virkeligheten av konspirasjoner og løgner som de har gjort til sin egen.

En rimeligere forklaring er at Trump var en ulykke som bare ventet på å skje. At et stadig mer polarisert USA var mer enn rede for en politiker som ville bli fristet til å herske ved å splitte og som med det for øye ikke ville kvie seg for å fremmane og utnytte den tapte sakens mørkeste understrømninger: rasismen, fremmedfiendtligheten og hatet mot den føderale makten i Washington.

Det er riktig at rasisme og fremmedfiendtlighet lar seg fremmane og utnytte i nær sagt hvilket som helst samfunn. Og at tapere ikke trenger å ha tapt en borgerkrig for å bli tiltrukket av løftet om å få tilbake det de har tapt, og ta revansj på de som tok det fra dem.

Likevel har få andre land hatt en så stor tapt sak å samle sine tapere om. På toppen av alt en tapt sak som aldri har forsonet seg med nederlaget.

Da politimannen Derek Chauvin i ni uutholdelige minutter presset det hvite kneet sitt mot George Floyds svarte nakke, var det slaveriet vi så foran oss.

Og de dystre sporene etter en uavsluttet borgerkrig.

Om det ikke har vært klart før, har det med Donald Trump blitt tydelig at den tapte saken lever, og dermed to uforenlige forestillinger om hva Amerika er eller bør være: et tapt paradis som må gjenopprettes eller en vunnet drøm som må holdes i live. Den ene er et tilbakeskuende og innadvendt Amerika, næret av historiske kollektive myter og fantasier, den andre er fremadskuende og utadvendt, næret av drømmen om individets rett og mulighet til å legge historien bak seg og begynne livet på nytt.

Tidvis kunne det se ut til at drømmen hadde seiret, at den tapte saken var tapt for godt, og at borgerkrigen omsider var over. Men i takt med at drømmen mistet troverdighet (den sosiale mobiliteten i USA er i dag betydelig lavere enn i for eksempel Sverige, Frankrike og Storbritannia) har den historiske splittelsen i det amerikanske samfunnet gjort seg bemerket igjen.

Da Trump i innsettelsestalen 20. januar 2017 snakket om USAs hovedstad som fiendens hovedkvarter, talte han den tapte sakens språk.

«Their victories have not been your victories», sa han.

Etter det har han i tweet etter tweet vist at det Amerika han lovet å gjøre stort igjen, er den tapte sakens Amerika: nasjonalistisk, rasistisk, fremmedfiendtlig, innesluttet og tilbakeskuende.

Selv om Donald Trump skulle tape valget i november, noe som i skrivende stund virker sannsynlig, betyr ikke det at krigen er avgjort, langt mindre avsluttet. Tvert imot er det en voksende uro for at den da kan blusse opp for alvor igjen, siden taperne heller ikke denne gangen har tenkt å føye seg etter nederlaget. Kampanjer for å sabotere valgprosedyren og så tvil om valgresultatet er allerede innledet, den utøvende makt har på en urovekkende lettvint måte latt seg bruke til å svekke maktfordelingsprinsippets konstitusjonelle motkrefter og kontrollmekanismer, og for første gang i USAs historie synes det å råde en reell usikkerhet om hvorvidt et maktskifte i Det hvite hus kommer til å skje fredelig og frivillig.

Det mennene som i 1787 forfattet USAs grunnlov fryktet mest av alt, var en president som ville gjøre seg selv til konge og tilintetgjøre republikken, og de sørget derfor for at presidentens utøvende makt ble kontrollert og balansert av en selvstendig lovgivende makt og en selvstendig dømmende makt.

Det ingen av dem kunne forestille seg, var at det skammelige kompromisset om slaveriet som de samtidig fikk lagt inn i verket de skapte, drøyt sytti år senere nesten skulle sprenge det i filler.

Det de enda mindre kunne forestille seg, var en president som drøyt to hundre og tretti år senere skulle lykkes med å vekke den tapte saken til live for å forsøke å gjøre seg selv til konge og tilintetgjøre republikken.

Hvis Trump vinner valget til høsten, kan det i praksis innebære slutten for republikken.

Taper han, kan krigen mot republikken bli intensivert.

I begge tilfeller har den tapte saken nok en gang vist sin splittende kraft.

Fotnote: Den 27. juni besluttet Mississippis delstatskongress med stor majoritet å skifte ut delstatsflagget med et nytt flagg.

Teksten sto først på trykk i den svenske avisen Expressen. Oversatt fra svensk av Bård Kranstad

Publisert: 02.07.20 kl. 08:26

