ETTER VGS: – Til fremtidens videregående-elever ønsker jeg å minne om at årene på videregående er år man aldri får igjen, så ikke kast dem bort på å kun øve til prøver, skriver Eirik Fagerbakke (19). Foto: PRIVAT

Debatt

«25 under 25»: Livet handler om mer enn bare skole

Minnene fra videregående varer tross alt for evig. Mens vitnemålet sannsynligvis bare kommer til å bli lagt i en skuff, glemmes, og samle støv uansett.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

EIRIK FAGERBAKKE, 19 år

For tre år siden, da jeg nettopp var ferdig på ungdomsskolen, visste jeg at jeg hadde et høyt nok snitt til å komme inn på akkurat den skolen jeg ville. Likevel var jeg egentlig ganske misfornøyd, da jeg fremdeles så et forbedringspotensiale ved karakterene mine. Mot slutten av ungdomsskolen hadde jeg viet så mye tid til skole, at jeg rett og slett ble utbrent og nesten ikke hadde energi til å forsøke å opprettholde målene jeg hadde satt meg.

I dag aner jeg ikke hvor vitnemålet fra ungdomsskolen ligger, jeg husker ikke hva jeg fikk som karaktersnitt, og jeg bryr meg heller ikke. Nå som jeg er ferdig med videregående, sitter jeg derimot igjen med et vitnemål jeg er stolt av, og et mye sunnere forhold til skole – begge deler fordi jeg bryr meg mindre om skole nå enn det jeg gjorde da.

Da jeg startet på videregående var jeg fortsatt opptatt av å gjøre det bra på skolen, og aller helst skulle jeg få 6 i alle fag. Jeg var nemlig livredd for at jeg ikke skulle klare å komme inn på medisinstudiet, som for 16 år gamle Eirik hadde blitt synonymt med «det vanskeligste studiet som kun de aller smarteste kunne komme inn på».

les også Carl Fredrik (18) fullførte videregående på to år – fikk bare seksere

Nå som jeg faktisk fikk 6 i alle fag og sitter igjen med 6,4 «i snitt» fra videregående, er jeg glad for å kunne si at det egentlig ikke føles så spesielt. Jeg er så klart litt stolt og fornøyd, men det er så ufattelig mye annet det er verdt å bruke tiden sin på enn kun skole og karakterer, noe jeg tror at både foreldre og elever må bli minnet på fra tid til annen.

Det jeg innså, var at motivasjonen må komme innenfra, ikke utenfra, for at den skal være bærekraftig. Jeg har alltids tenkt litt for mye på hva andre tenker om meg, så å få gode karakterer handlet ofte i første omgang om at andre skulle oppfatte meg som skoleflink og selvstendig. Slik var det i hvert fall på ungdomsskolen, mens jeg på videregående heldigvis vendte blikket mer mot meg selv og mine egne mål.

Med litt mindre tid til skole hadde jeg nå overskudd, fokuset ble heller rettet mot læringen, og karakterene ble faktisk bedre. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg av og til dro på fest fremfor å øve, og at jeg møtte opp på den ene matteprøven litt bakfull. Kanskje gjorde jeg det ikke så bra på akkurat den prøven, men til gjengjeld satt jeg igjen med gode minner og mindre stress, og akkurat det var gull verdt.

les også Elevene får bedre karakterer etter fraværsgrensen

Det tok heldigvis ikke lang tid før jeg innså at drømmen om å komme inn på medisin ikke handlet om mer enn nettopp det – å komme inn. Til høsten skal jeg derfor heller starte på sivilingeniør i fysikk og matematikk ved NTNU. Denne gangen ligger motivasjonen i å kunne lære mer om fagfelt jeg synes er spennende og interessante, og som jeg ønsker å jobbe med etter endt studie; ikke i å kunne si at jeg kom inn på studiet med det høyeste snittet.

Det er nemlig viktig å huske på at for mange ender nettopp ikke skolegangen med videregående. Mange ønsker kanskje å ta en bachelorgrad, en mastergrad, og muligens til og med en doktorgrad på toppen av dette. Å føle seg utbrent ved slutten av videregående høres derfor neppe ut som et strålende grunnlag. Jeg er derfor svært takknemlig for at det ser ut til at regjeringen har forstått dette, og at det vil bli lagt et større fokus på livsmestring i skolen med den nye læreplanen som kommer i 2020.

Til fremtidens videregående-elever ønsker jeg å minne om at årene på videregående er år man aldri får igjen, så ikke kast dem bort på å kun øve til prøver, selv om det også kan være lurt å gjøre iblant. Forstå meg rett, det er selvfølgelig ikke noe negativt med å få gode karakterer og være stolt av det, og jeg heier på alle dere som jobber målrettet for å komme inn på medisin.

Likevel, spør deg selv om hvor motivasjonen egentlig kommer fra, og om du kanskje kan ha godt av å ta det litt mer med ro. Når jeg i fremtiden ser tilbake på tiden min på videregående, håper jeg inderlig at jeg tenker på alle de gode vennskapene som ble skapt, fremfor karakterene mine.

Minnene fra videregående varer tross alt for evig. Mens vitnemålet sannsynligvis bare kommer til å bli lagt i en skuff, glemmes, og samle støv uansett.

Publisert: 21.06.20 kl. 16:17

Fra andre aviser