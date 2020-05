HEVET OVER POLITIKKEN? – Med Erna Solberg er det upolitiske tatt til et nivå vi egentlig ikke har sett før i norsk politikk. Siste eksempel er den såkalte «dansevideoen», skriver Trygve Svensson. Foto: Skjermdump, NRK Super

NRK og media må huske at statsministeren er politiker

Media generelt, og NRK spesielt, bør vokte seg for å drive med uforpliktende feel-good dekning av lederen for en mindretallsregjering.

TRYGVE SVENSSON, daglig leder i sentrum/venstre-tankesmien Agenda

Forholdet mellom media og politikere er et av moderne politikks mest definerende aspekter. De siste ukene har vi sett mange eksempler på hvor viktig kritisk og undersøkende journalistikk er for ordskiftet – og for avgjørelsene som tas. Uten VG ville vi ikke fått vite om Tangen-sakens dypt problematiske sider. DN kan ta æren for å ha fått frem de store tapene knyttet til Equinors satsing i USA. Men når det gjelder Erna Solberg og regjeringen, virker det stadig oftere som om mediene glemmer at deres viktigste oppgave er å stille kritiske spørsmål og utfordre.

Statsministeren er politiker. Men i sak etter sak fremstilles det som hun er hevet over politikken.

Det er ikke noe rart ved at spinndoktorene på Statsministerens kontor sørger for å dyrke Ernas image. Slik har det vært gjort til alle tider. Også de som jobbet for Jens Stoltenberg var flinke til å lage «myke» saker, som den lett absurde føljetongen om anden som tok bolig på verandaen til statsministerboligen (og ja, navnet ble «Veranda»). VG gjorde en stor sak av valgkampstuntet «Taxi Stoltenberg» som endte opp med å gå verden rundt. Men de sørget også for å gjøre en kritisk dekning av saken etterpå.

Med Erna Solberg er det upolitiske tatt til et nivå vi egentlig ikke har sett før i norsk politikk. Siste eksempel er den såkalte «dansevideoen» av regjeringen som da stiller opp for 17.mai-innspilling for NRK Super. Personlig synes jeg den var helt strålende. Den viser Norge på sitt mest upretensiøse og folkelige. Det er umulig å se den uten å bli i godt humør.

Hva så? Kan man spørre. Jo, det er nettopp problemet. Her får regjeringspartiene fritt vise seg fram som det koseligste i verden. Men så er de altså representanter for en spesiell politikk, og helt definerte politiske interesser. Hvis NRK ville lage en sak med dansende politikere, hvorfor ikke gjøre den tverrpolitisk? Både Jonas Gahr Støre og Raymond Johansen har vist at de kan danse før. Trygve Slagsvold Vedum er ikke akkurat prippen han heller. Sylvi Listhaug ville sikkert gjerne stilt opp på apolitiske saker hvis hun fikk tilbudet. Det er i prinsippet det samme.

Det er lett å tenke at dette er surmuling på høyt nivå. Dessuten er det ikke bra med politiske saker som handler om mer enn den daglige tralten? Med politikk som ikke handler om konflikt? Jo, alt dette er bra. Men det slående de siste årene er den enorme mengden med apolitiske nyheter, hvor regjeringen generelt og Erna Solberg spesielt fremstår som noe annet enn partipolitiker fra Høyre. Rekken av eksempler er flere, og det overraskende er at NRK skiller seg ut som avsender av mange slike rene kosesaker.

Det skrives om Solberg som «takker» støttekonserten «One world» med tynn kobling og lite nyhetsverdi. Erna synger med Fantorangen. Erna deltar på 17. mai i Alle mot 1. Erna er med å rydde plast, uten å få et eneste spørsmål om hva Norge gjør for å bekjempe plast i havet. Erna «vil ha det gøy og tar styringen når hun kan». Erna sier at «en statsminister må også ha det gøy». Erna er Eminem-fan. Erna er birøkter. Erna kjører gravemaskin. Erna styrer en vannkanon uten et eneste spørsmål om vår beredskapsevne, noe disse månedene har gjort høyaktuelt.

Og slik forsetter det. Da den verdenskjente artisten Prince døde sendte Norsk Telegrambyrå ut hastemelding om at statsministeren «tok imot pressen utenfor statsministerboligen i anledning dødsfallet». NRK dekket det. På samme måte som NRK dekket den ferske (og igjen, veldig kult tenkt av de som jobber med image-bygging for Erna) «Hilsen fra Arnold og Erna» hvor altså republikaneren Schwarzenegger «sender en hilsen». Det vil si, det var ikke siste eksempel. For da jeg skrudde på radioen i morges fikk jeg høre på P3 at Erna liker ananas på pizza. Hva blir det i morgen?

Men er ikke Solberg bare tilgjengelig for media? Vel, det Høyre-lederen har vist i kritiske saker, altså ordentlig journalistikk, er en helt annen holdning. Som i den tidlige fasen av korona, da kravet om handling steg fra både opposisjon og folk flest, og hun gikk i protest da hun ble sammenlignet med Mette Fredriksens håndtering i Danmark. Mest kjent er vel intervjuet om formueskatt hvor hun forlot mikrofonen på direkten. Eller spørsmålet om den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo hvor statsministeren gikk fra journalisten uten å svare. Jeg har prøvd å finne lignende eksempler fra vår forrige statsminister, Jens Stoltenberg, men må tilbake til 2001 for å finne et intervju han avbrøt på den måten, og da var det av sikkerhetspolitisk karakter. (Her er det mulig jeg har gått glipp av noe.)

Det ville vært interessant å se hva en medieforsker hadde fått ut av en ordentlig studie av mediedekningen av Solberg i hennes tid som statsminister. Det slående er hvordan fokuset glir fra politikk til person. Denne trenden vært et stort tema for medieanalyser helt siden 60-tallet.

Men det er noe vi i Norge forbinder mer med amerikansk politikk enn norsk. I USA er personfokuset på presidenten enormt. Det er kanskje ikke så rart i et toparti-system. I Norge har vi parlamentarisme og ved sist valg var det 80 prosent av velgerne som stemte på noe annet enn Solberg og Høyre.

Det er ikke vanskelig å forstå at Høyre ønsker å flytte fokus fra politikk til person. Valgkampen til neste år blir helt sikkert nok en «Erna er Stjerna»- kampanje fra teamet rundt Solberg. Men politikk handler jo ikke grunnleggende sett om evnen til å kysse seler, danse eller være upretensiøs på andre måter. Politikk handler om fordeling av ressurser, om skatt og om lover. Politikk handler om makt. Politikken danner rammene for livet vårt på svært mange områder. Politikk er hva alenemoren skal leve av og hvordan vi kan redde leverandørindustrien langs kysten.

Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at Erna Solberg vil fremstå som noe annet enn en maktpolitiker som representerer et visst sett med interesser. Men det burde ikke være så enkelt å få media med på laget.

