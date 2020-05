Leder

Asylpolitikken må ligge fast

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad prøver å få Stortinget med på å hente barn fra Moria-leiren i Hellas Foto: Vidar Ruud

Barna i Moria-leiren lider. Det gjør også barn og unge mennesker i andre flyktningleire. Prinsippene for norsk asyl- og flyktningpolitikk må ligge fast. Bare slik kan vi hjelpe best der det trengs mest.

Norge er blant landene i verden som tar imot flest kvoteflyktninger i forhold til innbyggertall, og som gir mest i bistand. Det vi gjør, er heller ikke nok. Det kan aldri bli nok. Våre bidrag kan kun avhjelpe en brøkdel av de behovene som finnes. Men det er avgjørende at den hjelpen vi gir, innrettes så målrettet som mulig. Det gjelder både innen bistand og asyl- og flyktningpolitikk.

Norsk asyl- og flyktningpolitikk må ligge fast. Hovedvekten må ligge på kvoteflyktninger i regi av FN-systemet. Slik sikrer vi, så langt det er mulig, at de vi tar imot, er de med størst beskyttelsesbehov. Ap-leder Jonas Gahr Støre hadde rett da han i forbindelse med debatten om Moria-leiren sa at solidaritet ikke kan definere utelukkende som å ta imot mennesker fra èn leir i Hellas.

Fortvilende

Innad i Ap førte et massivt lokalt press til at partiet gikk inn på et kompromiss som innebærer et forslag om at Norge øker andelen kvoteflyktninger fra 3000 til 3500, og at regjeringen går i dialog med FN om å vurdere om noen av de som befinner seg i leirene i Hellas er blant dem som har størst beskyttelsesbehov.

Forholdene i Moria-leiren er kritiske. Foto: LOUISA GOULIAMAKI / AFP

Det er fortvilende at EU ikke er i stand til å komme frem til en felles løsning på den europeiske flyktningkrisen. Enkeltland som Hellas og Italia må ta en uforholdsmessig stor del av ansvaret for dem som kommer over havet. EU-land som Ungarn, Polen og Tsjekkia nekter å være med på en felles løsning på flyktningkrisen.

Solidaritet

Dette er land som selv har mottatt massiv økonomisk støtte fra EU gjennom mange år. At disse landene ikke viser solidaritet med andre medlemsland, er ille. På sikt kan dette true både stabiliteten i land som Hellas og Italia, og samholdet i den europeiske unionen. Men det er aller verst for flyktningene som sitter fast i leirene.

Det finnes ingen enkle løsninger på flyktningkrisen, hverken i Europa eller i verden for øvrig. Norge har allerede bidratt med store beløp til Hellas. Det må vi fortsette med. Dersom Norge også skal bistå Hellas på andre måter, må det være som del av en langsiktig og bærekraftig felles europeisk løsning. En eventuell utvelgelse av flyktninger må i så fall skje i tråd med kriterier fra FNs høykommisær. Å plukke ut en leir, i et hav av nød, er ikke svaret.

Publisert: 26.05.20 kl. 07:21

