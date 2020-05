Leder

Ny skolehverdag

KUNNSKAPSMINISTER: Guri Melby (V) Foto: Bringedal, Terje

Smittevernregimet gjør at undervisningstilbudet er begrenset, og det er store forskjeller i hvor mye barna får gå på skolen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I nabokommuner som Oslo og Bærum er ulikhetene nærmest som natt og dag. Ifølge Stortingsrepresentant fra Oslo og medlem i utdanningskomiteen, Matilde Tybring-Gjedde (H), legger Utdanningsetaten i hovedstaden opp til at elevene bare skal være på skolen én dag i uken. I Bærum har man langt på vei klart å reetablere en tilnærmet normal skolehverdag for de fleste klassetrinn.

Lokale forskjeller i undervisningstilbudet er svært uheldig. Særlig beklagelige er dette når det tydeligvis er så store ulikheter på samme nivå. Foreldre og barn i Lakselv, Levanger og Larvik må i utgangspunktet kunne forvente at en tredjeklassing får samme tilbud uansett bosted.

I Stortingets spørretime denne uken tok Aps utdanningspolitiske talsmann Torstein Tvedt Solberg dette opp med kunnskapsminister Guri Melby (V). Helt riktig påpekte han at det er regjeringen som har det formelle hovedansvaret for at disse avvikene finner sted, og vi kan også være enig i at statsråden må klargjøre i hvilken grad skoleeier skal kompenseres for merutgifter som myndighetens nedstenging av skolene har påført kommunene.

Vi synes imidlertid Solberg burde korket tranflasken og holdt seg for god til å beskylde statsråden for arroganse og å drive noe han kalte «pekelek». Vi oppfatter ikke at Melby eller noen annen i regjeringen har skjøvet kommuner og skoler foran seg i den ekstraordinære coronasituasjonen.

Her er vi på linje med Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, som minner om at da myndigheten skulle gjenåpne skolene, hadde man et valg mellom å åpne for et fullgodt tilbud til én gruppe elever, eller gi et redusert tilbud til alle. Regjeringen valgte å åpne for alle. Det var en riktig beslutning. «Da var de avhengig av at tilbudet måtte tilpasses de lokale forholdene, poengterer Handal overfor NTB.

Noen skoler har mange elever, noen har få. Noen har store arealer, men mangler lærere. Andre har lærere nok, men mangler plass. Enkelte har lærere i risikosonen. Solberg fikk det hele til å høres ut som et spørsmål om penger, og bare det. Men det blir for enkelt. Man må også ta i betraktning at skolene kun har vært fullt åpne en drøy uke, og den enkelte rektor og kommune trenger erfaringsgrunnlag for å planlegge videre løp.

Dette handler om mer enn penger. Vel så viktig er organisering og ledelse, både ved den enkelte skole og i kommunene. Poenget må være at skoleeier – altså kommunene – må få en garantert forutsigelighet i god tid før høsten, slik at den nye skolehverdagen med alle nye særhensyn ivaretatt kan planlegges og finansieres.

