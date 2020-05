TILTAKSPAKKE: – I løpet av noen uker skal Stortinget vedta en tiltakspakke for olje- og gassindustrien. Vi håper Stortinget skjønner signalene fra fagforeninger og bedrifter som i dag jobber på hele sokkelen, langs hele kysten og over hele landet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Magnar Kirknes

Debatt

Jobb til jul

La oss håpe at julaften 2020 ikke blir så dyster for så mange som vi frykter. Tiltakspakken for olje- og gassindustrien vil avgjøre hvordan julen blir for små og store langs hele kysten.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

FRODE ALFHEIM, leder fagforbundet Industri Energi

PER MARTIN LABRÅTHEN, leder Industri Energi Equinor

Det kan være vanskelig å tenke på julen når man går inn i sommeren. Mens løvet spretter og varmen begynner å kjennes, så er virkeligheten om et drøyt halvår preget av iskalde realiteter. I løpet av noen uker skal Stortinget vedta en tiltakspakke for olje- og gassindustrien. Den siste dagen i april kom regjeringen med sitt forslag.

Slike ord og slike vendinger kan høres kompliserte ut. Men det handler om jobben til hver enkelt. Tiltakspakken er ikke og skal ikke være en pakke for å berge utbytter verken for Røkke eller andre oljeselskapseiere. Tiltakspakken skal utløse prosjekter som gir jobber i leverandørindustrien. Jobber som finnes på nes og i fjorder langs hele den norske kysten. Dette er hva tiltakspakken handler om. Det handler om fagarbeidere langs hele kysten skal ha et arbeide å gå til.

Vi håper at Stortinget skjønner signalene fra fagforeninger og bedrifter som i dag jobber på hele sokkelen, langs hele kysten og over hele landet. Forslaget som kom fra regjeringen i slutten av april er ikke god nok for å få nye prosjekter i gang. Det må sterkere lut til.

Frode Alfheim og Per Martin Labråthen. Foto: NTB Scanpix/Equinor

les også Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

Derfor er forslaget som kom fra Konkraft-samarbeidet langt å foretrekke. Det vil gi nye oppdrag og holde liv i arbeidsplassene som folk har i verkstedhaller og planleggingskontorer. Konkraft-samarbeidet består av fagforeningene Industri Energi, Fellesforbundet og LO sammen med NHO, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Norsk olje og gass. Samlet sett en god samling med kunnskap om situasjonen på norske arbeidsplasser.

Som alltid er det noen som i en slik situasjon ønsker å resirkulere gamle forslag som ikke har fått gjennomslag før. Mange av de som ønsker olje- og gassnæringen vekk, vil heller bruke skattepenger til å skape andre arbeidsplasser.

Da er det verdt å merke seg analysen fra kommentator Hilde Øvrebekk i Stavanger Aftenblad: – Å ikke hjelpe oljeindustrien, vil ikke føre til en plutselig oppblomstring av nye jobber. Det vil føre til enda større arbeidsledighet, og det vil få store økonomiske konsekvenser for både stat og kommune.

Skatt og politikk preges av vanskelige ord og uttrykk. Tidvis kan det være vanskelig å henge med når man snakker om avskrivingsregler, friinntekt og skatteteori.

Professor Petter Osmundsen ved Universitetet i Stavanger sier i sin vurdering: – Med dagens faktiske avkastningskrav vil derfor Regjeringens skattepakke – der den har kuttet i alle komponentene i forslaget fra næringen, LO og NHO – gi underinvestering. Balanseprisene blir bare marginalt forbedret, og det blir ikke sanksjonering av flere prosjekter.

Det betyr på godt norsk at hvis regjeringens opplegg følges så vil jobber forsvinne og nye prosjekter stopper opp. Det er ikke sånn vi vil ha det.

Hvis det skal brukes milliarder, så må de utløse nye prosjekter. Nye prosjekter vil gi jobb for de mange i industrien som frykter å gå inn i jula 2020.

Hvis Stortinget gjør jobben sin så vil lysene som slukkes i verkstedhallene lille juleaften 2020 bli tent igjen når høytiden er over.

Publisert: 20.05.20 kl. 14:33

Les også

Fra andre aviser