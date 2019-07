Foto: Lien, Kyrre

Leder

En dag for refleksjon

Det avskyelige terroranslaget mot Norge for åtte år siden skapte sår som aldri vil gro.

Nå nettopp

Fortsatt opplever mange utrygghet og uro, vonde følelser og konkret smerte knyttet til opplevelser denne dagen. 22. juli er et nasjonalt traume. Men det er også en minnedag hvor vi ærer alle dem som ble rammet av barnemorderens forrykte plan; de som ble direkte angrepet, og de som i all ettertid må leve med tapene og med sorgen.

les også Hukommelses-senteret

Dertil er 22. juli en dag for refleksjon, for ettertanke. Hva har vi gjort, og hva gjør vi som samfunn for å hindre at noe lignende får finne sted?

Har vi i de åtte årene som har gått fått en sunnere, mer opplyst og mer inkluderende samfunnsdebatt om det tankegodset som var terroristens påskudd for å sprenge sentralforvaltningen og massakrere barn og ungdom på Utøya?

Har våre ansvarlige myndigheter gjort det de skulle, og de det lovte å gjøre raskt, for å bedre beredskapen og for å trygge oss alle?

les også Hva har vi lært?

Dette er store og grunnleggende spørsmål. Noen konkrete prosesser er kommet godt i gang. Andre lar vente på seg. Erna Solberg og hennes regjering har fått kritikk for ikke å ta erfaringene og anbefalingene etter 22. juli-terroren på alvor. Dels har vi fremsatt slik kritikk selv. Vi tror imidlertid ikke at regjeringen mangler noen oppfattelse av, eller forståelse for alvoret. Den er til stede. Det vi har savnet er gjennomføringsevne. Den bebudete handlekraften som skulle erstatte de rødgrønnes sviktende foretaksomhet på beredskapsfeltet har i altfor stor grad vært tom retorikk.

Nye politihelikoptre kom ikke på plass før i vår. Politiets nye beredskapssenter er fortsatt en byggeplass, men står forhåpentlig innflyttingsklart før jul 2020. Ting tar tid å realisere. Det er også en lærdom enkelte politikere godt kan ta med seg.

les også En levende påminnelse

Noe annet som tar tid å utrede, som er mindre forutsigbart og ikke like lett å konkretisere som helikoptre og beredskapsutstyr, er de menneskelige følgene av terroren. Vi vet at mange fremdeles sliter. Til høsten starter arbeidet med å kartlegge oppfølgingen av dem som ble berørt av terrorangrepet. Det er et viktig prosjekt.

Støttegruppen for 22. juli mener ifølge NTB at det fortsatt trengs mer forskning og kartlegging av de overlevende etter det som skjedde den dramatiske julidagen. En undersøkelse i fjor viste at én av fem berørte etter terroren i 2011 ikke får den helsehjelpen de trenger. Mange av disse har blant annet hatt problemer med å finne frem i systemet.

les også Generasjon Utøya

Minnemarkeringen i dag er den første etter at det ble kjent at det det nye 22. juli-senteret i Oslo sentrum skal bli en del av det nye regjeringskvartalet. Den bør også bli den siste hvor det fortsatt er nødvendig å minne om at alle som ble berørt av terroraksjonen skal ha adekvat oppfølging og behandling, hvis nødvendig.