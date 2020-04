Behov for krisefond

Leder

NORSK INITIATIV: Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier alle land må samarbeide om å bekjempe coronaviruset. Hun tar til orde for å opprette et FN-fond for å bistå u-land. Foto: Terje Pedersen

Norge har foreslått for FN for å opprette et fond som kan hjelpe de mest sårbare landene håndtere coronakrisen. Det er et godt initiativ som vi håper får bred internasjonal støtte.

Det nye coronaviruset utgjør en global helsetrussel som angår alle land. I en akutt fase av utbruddet er nasjonale myndigheter i de enkelte land fokusert på å innføre tiltak som kan beskytte egen befolkning og hindre økonomisk sammenbrudd. Men en pandemi lar seg ikke stanse ved en landegrensene. Vi trenger derfor også en samordnet internasjonal respons.

Vi må hjelpe de som er dårligere stilt enn hos selv. Ved å bistå andre hjelper vi også oss selv. Vi vet at svake helsesystemer i fattige land øker risikoen for alle land. Når nye epidemier oppstår i land som ikke oppdaget faren eller setter inn nødvendige tiltak, kan smitten spre seg raskt over landegrensene. Ved å styrke helsevesenet i fattige land forsterkes vi samtidig vår egen beredskap.

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H) sier at det er viktig å bekjempe coronaviruset over hele verden. Alle land og organisasjoner er nødt til å samarbeide effektivt for å lykkes med dette. Norge foreslår derfor et giverfond i FN-regi, etter modell av et lignende fond som ble opprettet for å bekjempe ebola-epidemien i 2014-15.

Et FN-fond kan sørge både for akutt hjelp til kriserammede land og avhjelpe de mer langsiktige konsekvensene. Ved å samordne bidrag fra giverlandene kan innsatsen bli mest mulig effektiv. I tillegg til å stille midler til rådighet er internasjonal informasjonsutveksling svært viktig i en pandemi. Vi vet fra tidligere epidemier at korrekt kunnskap om virus og smittevern er avgjørende for å vinne kampen.

Norske regjeringer har i mange år vært pådrivere for å styrke internasjonal helseberedskap, gjennom støtten til Verdens helseorganisasjon (WHO), Den globale koalisjonen for forebygging av epidemier og pandemier (Cepi), vaksinealliansen GAVI og andre. Coronautbruddet viser med all tydelighet at dette er en riktig strategi. Vi trenger mer, ikke mindre, internasjonalt samarbeid for å møte en global trussel mot folkehelsen.

