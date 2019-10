SVARER: – Det er bra at musikk på radio engasjerer, det viser at radio fortsatt har en viktig rolle å spille, skriver Atle Bredal, som er musikksjef i NRK P1/ P1+. Foto: Erlend Lånke Solbu/NRK

Debatt

NRK svarer Bjørn Eidsvåg: – Alder ingen hindring

Bjørn Eidsvåg hevder i VG at NRK P1 ikke spiller nye låter av norske artister over 50 år. Det er selvfølgelig ingen aldersgrense på 50 år for å bli spilt på P1. Det vil alltid vil være låtens kvalitet som ligger til grunn for det redaksjonelle musikkutvalget.

Nå nettopp







ATLE BREDAL, Musikksjef NRK P1/ P1+

Bjørn Eidsvåg har selv skrevet flere av sine mest kjente sanger etter fylte 50 år, og de har vi spilt mye. I dag spiller NRK P1 17 forskjellige låter av Bjørn Eidsvåg. Det kommer veldig mye bra ny musikk fra norske artister i år, så konkurransen om å komme på våre spillelister har aldri vært hardere.

I en vanlig uke lytter vi på, og vurderer rundt 100 forskjellige titler, artistens alder er ikke en del av vurderingen. Noe av utfordringen for både etablerte artister og radiokanaler når det spirer og gror så godt som det gjør i norsk musikkliv er at det blir trangere om plassen, og vanskeligere å velge.

Derfor har vi sterke musikkmiljøer med bred kompetanse som sikrer at vi spiller den aller beste musikken for vårt publikum.

les også Bjørn Eidsvåg (65): - Er jeg for dårlig, NRKP1? Eller for gammel?

Å spille norsk musikk er et svært viktig oppdrag for NRK, og selvsagt viktig for vår største kanal, NRK P1. Så langt i år er mer enn halvparten av musikken spilt på NRK P1 norsk. I år har P1 satt 45 nye låter fra norske artister på spillelistene våre. Det er del av NRKs oppdrag å bidra til å fremme nye talenter og lokale artister.

Derfor har NRK P1 bevisst fokusert mer på nye talenter og mindre på de etablerte, som er helt i tråd med det Kulturdepartementet ønsker. De kommersielle kanalene har ingen krav om norskandel, så NRKs rolle som norskmusikkformidler er viktigere enn noensinne.

Det er bra at musikk på radio engasjerer, det viser at radio fortsatt har en viktig rolle å spille. Vi er klar over at de valgene vi gjør vil skape debatt og ønsker gjerne dialog. Det blir veldig krevende å gi personlig oppfølging av alle, men der artister ber om en begrunnelse får de selvsagt det.

Vi kan bli bedre på dialog med ikke bare Bjørn Eidsvåg, men også andre artister og norsk musikkliv generelt. Vi er invitert til NOPA for å fortelle om kanaler, musikkprofil og -policy. Det ser vi fram til.

Publisert: 22.10.19 kl. 10:36







Mer om