MANGE I KØ: – Det er manglende harmonisering av avgifter mellom Norge og Sverige som skaper den unødvendige grensehandelen, skriver Braathen i dette innlegget.

Avgiftsforskjeller skaper grensehandel

Grensehandelen er dyr for Norge. Hovedorganisasjonen Virke anslår grensehandel for opp mot 25 milliarder kroner, og har regnet ut at for hver milliard kroner nordmenn handler for i Sverige, går det med 1000 arbeidsplasser i Norge. Med utgangspunkt i ovennevnte omsetningstall for grensehandelen, kan det bety 20-25 000 tapte arbeidsplasser i Norge. Har vi virkelig råd til å gi bort dette?

Foto: Indre Akershus Blad

HROAR BRAATHEN, Styremedlem i Bjørkelangen Næringsforening

Vi har lagt bak oss en spesiell vår når det gjelder grensehandelen. Tall fra Hovedorganisasjonen Virke viser at grensehandelen av dagligvarer siste hele året fram til land og grenser ble stengt 12. mars, lå på 16-17 milliarder norske kroner, og har vært stigende til tross for at kursen på vår krone havnet under svenske kroner.

I tillegg grensehandler nordmenn en rekke andre varer ellers i Sverige, alt fra sportsklær og tekstil, til byggevarer, møbler, utstyr til kjøkken og bad. Med dette øker grensehandelen til rundt 25 milliarder kroner.

Men så, med trussel om karantene etter Sverigeturen, ble det bråstopp på harryturene. De store handelssentrene i Charlottenberg og Tøcksfors samt Nordby i Strømstad meldte ganske rask om bortfall i omsetning på over 95 prosent.

Jeg skal ikke begi meg inn på vurderinger av helsemyndighetenes stenging av svenskegrensen. Jeg noterte meg imidlertid Olav Thons uttalelser i intervju med VG 25. juli, hvor han mente at stengingen av svenskegrensen var et alvorlig inngrep - for hans kjøpesentre i Sverige – uten å nevne helsemyndighetene i det hele tatt. Jeg stoler mer på helsemyndighetene enn hans egne økonomiske motiver. Han hadde vel heller ikke så mye å klage på, for bortfallet av omsetning i hans svenske sentre, tok han godt og vel igjen i hans sentre på norsk side, som har hatt en blomstrende handelsvår.

Det som også er interessant er hvor mange andre nordmenn som også er engasjert i varehandel på svensk side. Allerede for over 30 år siden, før Thon startet, leste jeg en undersøkelse fra Strømstad. Denne viste at 70 prosent av omsetningen i Strømstad, unntatt Systembolaget, var i butikker eid av nordmenn, mest haldensere.

Men grensehandelen er enda mye eldre. Allerede i 1950, var jeg som liten gutt kvotefyll for mine foreldre, «sukkerunger» ble vi kalt, for hver av oss ungene betydde 5 kg sukker ekstra på sukkerkvoten, sukker var sterkt rasjonert i Norge på den tiden.

Det er manglende harmonisering av avgifter mellom Norge og Sverige som skaper den unødvendige grensehandelen. Norsk avgiftspolitikk på alkohol som sprit, vin og øl, samt tobakk, snus og sukkerholdige varer som godis, brus mv. gjør at handletrallene fylles til randen av disse varene. Burde det ikke være mulig for våre politikere, som i disse corornatider har snudd opp/ ned på alle rammebetingelser, også i samme slengen å justere ned avgiftene på disse varene til tilnærmet svensk nivå.

Grensehandelen er nemlig dyr for Norge. Hovedorganisasjonen Virke har regnet ut at for hver milliard kroner nordmenn handler for i Sverige, går det med 1000 arbeidsplasser i Norge. Med utgangspunkt i ovennevnte omsetningstall for grensehandelen, betyr det 20-25 000 tapte arbeidsplasser i Norge.

Tilsvarende beregninger for tapte skatter og avgifter forårsaket av grensehandelen, kan beløpe seg til 8 – 10 milliarder kroner.

Erfaringene fra de siste 4 månedene med stengte grenser til Sverige har vist en omsetningsøkning i Norge, spesielt i grensetraktene, som viser at disse tallene er reelle. Har vi virkelig råd til å gi bort dette?

Riktignok kom Nasjonalforeningen for folkehelsen raskt på banen med en pressemelding straks grensen ble åpnet med krav om økning av avgiftene. Her males fanden på veggen, og tiltroen til nordmenns holdninger om sunn mat og drikke er på lavmål. Er det ikke nå på tide å forlate formynderstadiet å la oss få svensk prisnivå i Norge. Er nordmenn så holdningsløse i forhold til egen helse, i forhold til svenskene?

I løpet av de siste 4-5 månedene har media til stadighet rapportert om den økte omsetningen, spesielt på dagligvarer og polvarer, som følge av grensestengningen. Mange forbrukere har også uttalt at vi i norske grensetrakter egentlig har et brukbart varehandelstilbud, som de til og med vil støtte og bruke, for ikke å miste disse butikkene. Ferske rapporter fra Charlottenberg og Tøcksfors etter gjenåpningen, tyder også på at kundemengden ikke har vært som forventet.

I Sverige, hvor de har et godt utbygget togtilbud som alternativ, har mange reisende de siste par år gått over fra fly til tog, og de har innført begrepet flyskam.

Burde ikke vi nordmenn som støtte til innenlandsk varehandel innføre begrepet grensehandelsskam – og gjerne tilføye lokalhandelslyst? Hvis de som reiser på harryhandel var ærlige med seg selv i sin iver i å snakke om hvor mye de sparer på svenskehandelen, regnet inn bilkostnadene, ville fasiten bli dårlig.

Når vi ser på forpakningsstørrelsen (mersalg) som harryhandlende kjøper til lav enhetspris, er det langt over det en vanlig familie klarer å konsumere «før datoen». Enten havner det blant de 25 prosent mat som kastes, eller det avleires rundt midjen, like forkastelig begge deler.

Publisert: 30.07.20 kl. 11:16

