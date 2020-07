Foto: Roar Hagen

Debatt

Slag på slag – Stiklestad mot 2030

Trøndelag gjør seg klar til å feire tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad, men pengene har så langt latt vente på seg. Skyldes det at det er vanskelig å vite hva vi skal markere i 2030? Svaret er egentlig ganske enkelt: Vi feirer kunnskapssamfunnets refleksjoner om hvordan fortida stadig endrer betydninger.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie, Nord Universitet

Om ti år er det tusen år siden slaget på Stiklestad, der kong Olav Haraldsson falt og prosessen med å omdanne ham til det nasjonale og religiøse symbolet «Olav den hellige» startet. I Trøndelag gjør folk seg klar til jubileum og storstilt feiring, men foreløpig har pengene latt vente på seg. Kulturministeren har så langt ikke åpnet pungen og bevilget summer som gjør det mulig med ei skikkelig markering. Kanskje er en av grunnene at det er uklart hva vi i et senmoderne samfunn egentlig skal feire i 2030?

Olav og slaget er blitt et symbol med flere ulike betydninger. Mange av dem er trøblete for oss i dag. «Olavsarven» snakkes det ofte om, og Stortinget har bestemt at den skal formidles gjennom Kultursenteret på Stiklestad. Men hva er det egentlig vi arver – og hvilken «Olav» arver vi det fra?

les også Slaget om Stiklestad

Hilde Gunn Slottemo.

Grunntrekkene i historia kjenner de fleste: Olav Haraldsson var kongsætlingen som med vold og brutalitet ville samle makta i Norge under seg. I Trøndelag, et av datidas største maktsentre, møtte han motstand fra lokale høvdinger med støtte både i og utenfor landet. I et slag på Stiklestad ble han drept av sine motstandere. Deretter ble liket fraktet til Nidaros, og året etter ble han helgengjort av biskop Grimkjell.

På 1800-tallet, i kjølvannet av unionsoppløsning og egen grunnlov, vokste det fram en ny, nasjonal bevissthet. Byborgere og embetsmenn dyrket den nasjonale selvstendigheten, knyttet til den stolte, norske bonden, vikingtida og landets storhetstid før unionen med Danmark. Stiklestad ble et viktig symbol. Symptomatisk nok holdt Bjørnstjerne Bjørnson en berømt tale om «Sælvstendighetens æresfølelse» på Stiklestad i 1882.

Under krigen annekterte nazistene denne historia og videreførte tankegodset om vikingtida og den norske, høgreiste, blonde og «ariske» bonden, da i en rasemessig innpakning. NS arrangerte flere partistevner på Stiklestad, og Olav Haraldsson ble en kultfigur for nazistene. Som Quisling hadde han vært en stor fører for sitt folk, het det. I 1944 ble det reist en støtte på stedet, laget av NS-kunstneren Wilhelm Rasmussen. Med dikt og symboler viste den nazismens svermerier for sagatida og det norrøne. Etter krigen ble støtta revet og begravet, men de senere årene har det vært stor debatt om hva som skal gjøres med den – nei, det er ikke bare i år vi har følelsesladde diskusjoner om statuer.

les også Trollkjerring på 100 kilo stjålet: – Vi er vant til å hanskes med «troll-tamper»

I tillegg til å uttrykke nasjonal stolthet og selvstendighet, ble Olav og hans død gjort til et symbol på kristendommen i Norge. Selv om slaget i 1030 ikke primært handlet om religion, men snarere var et spørsmål om kontroll, herredømme og nasjonal råderett, ble det senere fortolket som en kamp mellom kristne og hedninger. Olav ble gjort til helgen av ei kirke som trengte å legitimere sin makt og posisjon i samfunnet. Olavs død og mirakellegendene knyttet til hans relikvier gjorde Nidaros til viktig pilegrimsmål og til erkebispesete i en egen, selvstendig kirkeprovins.

Det nasjonale og det hellige ble koblet sammen i fortellingene om Olav. Dette er problematisk i et globalisert samfunn med et mangfold av religioner og livssyn. I de senere årene har en del – både i og utenfor kirka – argumentert for Stiklestad som et multikulturelt og -religiøst senter, et sted for dialog mellom ulike religioner og kirkesamfunn, et håp om forsoning mellom ulike syn. Forslaget har skapt stor debatt og trussel om aksjoner. «Stiklestad er hellig. Stiklestad er vårt, ikke muslimenes», het det blant annet. Det kristne og det nasjonale ble igjen koblet sammen, med sterke innslag av høyreekstrem identitetspolitikk og innvandringskritikk. Religion ble legitimerende for nasjonalisme og fremmedfrykt.

Det er imidlertid godt mulig å tenke seg Stiklestad og «Olavsarven» som symbol på et flerkulturelt, mangfoldig, flerreligiøst og delvis sekulært samfunn, der nasjonalstatens og kristendommens hegemoni ikke lenger er enerådende. Da kan globetrotteren Olav Haraldsson løftes fram, han som reiste ut i verden og tok med seg impulser og kulturuttrykk hjem.

Olav var en voldelig, brutal kriger, en mann av sin tid. Assosiasjonene til dagens barnesoldater og terrorister gjør ham til en krevende skikkelse for mange, til tross for forsøkene på å skille mellom den historiske personen og helgenkongen/det religiøst symbolet. Som svar har ideen om Stiklestad som «møteplass» og «talerstol» vært lansert, et forsøk på å peke på alternativet til 1030s krigerske slag: Da løste de uenigheter med våpen og kamp, i dag må vi løse dem med samtaler og dialog.

Stiklestad kan dessuten symbolisere «omstilling», et forslag lansert av arkeologen Lars Stenvik og begrunnet med at Stiklestad representerer overgang til ny tro, nye skikker, ny rettsoppfatning og ei permanent rikssamling.

les også 5 unike festivalopplevelser i Trøndelag

Alt dette – og mer til – er altså Stiklestad. Det har vært slag på slag om hva stedet skal bety og representere. I tillegg er det kulturindustri, med hotell, festival og underholdning. Det er lokalpatriotisme og lokal identitetsbygging, skapt gjennom det stedlige samholdet som Stiklestad-spelet – «alle spels mor» – har skapt. Noen ser og vektlegger det ene, andre noe annet.

Med så mange, delvis motstridende betydninger, hva er det da som skal feires i 2030? Jo, etter mitt syn det mest åpenbare: nettopp hvordan betydninger stadig forhandles og endres. Stiklestad og Olavsarven viser hvordan et symbol kan ha en rekke forskjellige og konkurrerende meninger samtidig, og at de endrer seg over tid. «Stiklestad» kan være et religiøst, et politisk og et stedlig symbol på en og samme tid. Det fungerer som uttrykk både for det nasjonale, det lokale og det globale; det religiøse og det multireligiøse; det voldelige og det fredelige. Det var dette antropologen Clifford Geertz for mange år siden kalte lag på lag med mening.

Som samfunn trenger vi kunnskap om de forhandlings- og endringsprosessene som foregår rundt så åpne og mangetydige symboler. Det betyr at det Stiklestad vi skal feire i 2030 er et kunnskapens Stiklestad. Kom igjen, Abid Raja, Guri Melby og Henrik Asheim! Kom igjen, partier og politikere som mener det er viktig å diskutere nasjonal identitet og livssynmangfold i en global virkelighet. Dette bør dere finne penger til!

Publisert: 29.07.20 kl. 08:26

Les også

Fra andre aviser