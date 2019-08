Foto: Roar Hagen

Leder

Kina truer Hongkong

Det er en økende frykt for at Kina vil gripe inn militært for å stanse protestene i Hongkong. Politiet har innført demonstrasjonsforbud og i går ankom kinesiske soldater Hongkong.

Beijing sier dette handler om en rotasjon av styrker, men det spekuleres i om dette er en opptrapping av det militære nærværet. Kinesisk politi og paramilitære styrker har i senere tid hatt større øvelser nær Hongkong.

Kina kommuniserer to budskap til omverdenen: De vil ikke sitte stille og se på at forholdene i Hongkong “forverrer seg ytterligere”. Dessuten skal ikke andre land bry seg. Dette er et internt kinesisk anliggende.

Det første budskapet er urovekkende og gjør det desto viktigere at Norge og andre vestlige land ikke følger Kinas oppfordring. Vi kan ikke være tause i den største politiske krise i Hongkong på over 20 år. Vi må oppfordre myndighetene til å gå inn i en meningsfull dialog med demonstrantene og innfri deres rettmessige krav. Vi må forvente at Kina overholder inngåtte avtaler om Hongkong. De bør få politiske og økonomiske konsekvenser hvis Kina bruker militær makt. Alt må gjøres for å hindre en reprise på hendelsene for 30 år siden på Tiananmen-plassen i Beijing, da regimet brutalt slo ned massedemonstrasjoner.

For fem år siden marsjerte hundretusener i Hongkong for demokratisering. Nå har protestene pågått i 12 uker og de har samlet enda større folkemengder. De oppsto etter at Hongkongs Beijing-vennlige byregjering la frem en lov som ville gjøre det mulig å overføre personer til rettsforfølgelse i Kina. I motsetning til Hongkong har ikke Kina et uavhengig rettsvesen.

Hongkongs 7,4 millioner innbyggere har rett til å si sin mening og delta i demonstrasjoner. Ytrings- og forsamlingsfrihet er grunnleggende og universelle menneskerettigheter, men det gjelder ikke for 1,4 milliarder mennesker i Kina. Demonstrantene frykter at de gradvis vil bli fratatt sine rettigheter og mange gir uttrykk for at dette er deres siste mulighet til å bli hørt. Det er planlagt nye demonstrasjoner i Hongkong lørdag.

I senere tid er sammenstøtene mellom demonstranter og politi blitt voldsomme. I tillegg har gjenger gått til væpnede angrep på demonstranter. At mindre militante grupper utkjemper gateslag med politiet, som ofte har brukt overdreven makt, skaper en farlig opptrapping. Det har vært en styrke for demokratibevegelsen at massedemonstrasjonene har vært fredelige. Kina må ikke gis et påskudd for å sende inn soldater i Hongkongs gater.

