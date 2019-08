GAMBLER: Britenes fargerike statsminister Boris Johnson kjører hardt for å kunne gå ut av EU 31. oktober. Foto: Dylan Martinez / PA Wire

Skyhøyt spill om Brexit

Boris Johnson vil suspendere parlamentet i én måned mens Storbritannia er inne i sin dypeste politiske krise siden krigen. «Grunnleggende udemokratisk», sier prominente medlemmer av hans eget parti.

Sjokkbeskjeden kom i dag: Statsminister Johnson ønsker altså å suspendere parlamentet i én måned, frem til Dronningens tale (trontalen), satt til den 14. oktober. Det betyr at parlamentsmedlemmene får minimalt med tid på å diskutere og eventuelt stanse en «no deal»-Brexit, frem mot den varslede utmeldingsdagen den 31. oktober.

Og selv om regjeringssjefen selv gjør sitt for å tone ned dramatikken ved å hevde at dette er normal prosedyre når en «ny regjering» trer på, har ikke reaksjonene uteblitt, heller ikke fra prominente medlemmer av Johnsons eget konservative parti. Theresa Mays respekterte utenriksminister Philip Hammond beskriver grepet som «dypt udemokratisk», og får støtte fra britenes «stortingspresident» John Bercow. Parlamentsmedlemmene på opposisjonsbenkene raser også mot Johnson. Arbeiderpartiet Labours nestleder Tom Watson karakteriserer det hele som «en fullstendig skandaløs fornærmelse mot demokratiet vårt».

Så er spørsmålet: Hvor dramatisk er dette, egentlig? Kan det være at Johnson og hans kontroversielle sjefsstrateg Dominic Cummings har gjort et dristig, men også litt overilt grep?

For: Parlamentet samles i neste uke, den 3. september. Det betyr at underhuset er samlet fra 3. til ca den 12., samt i to uker fra den 14. til 31. oktober (underhuset er ikke oppløst, kun suspendert). Det gir dem tid til å kunne legge frem en politikk som hindrer at Storbritannia krasjer ut av EU uten en avtale, noe det ikke er flertall for, verken i Parlamentet eller blant britiske velgere. Men de må jobbe raskt, svært raskt.

I går var opposisjonen samlet for å diskutere mottrekkene mot regjeringens aggressive Brexit-politikk. Der ble de enige om å følge et «legalt» spor for å forhindre en «no deal»-situasjon. Nå blir det mindre tid for en slik taktikk. Dette kan således åpne for et mistillitsforslag mot Johnson i etterkant av dronningens trontale, en ny regjering og en tilbaketrekking av artikkel 50, som altså utløser utmeldingen fra EU.

Men per nå er det lite som tyder på at opposisjonen vil klare å samle seg om en ny regjering og ny statsminister. Liberaldemokratene vil ikke støtte en Jeremy Corbyn-ledet regjering, noe Labour hittil har insistert på, og ingenting tyder på at «no deal»-motstandere i Johnsons eget parti vil bli med på å innsette venstreradikaleren Corbyn i Downing Street 10. Forsøkene på å lansere en overgangs-statsminister fra seniorenes rekker i parlamentet virker heller ikke å være altfor realistiske. Ennå.

Johnson spiller uansett et skyhøyt spill. Han ble innsatt i statsministerstolen da et flertall i det konservative partiet ønsket ham som Theresa Mays etterfølger da hun kastet kortene, og hans legitimitet og autoritet som statsminister hviler kun på den parlamentariske situasjonen, der Tory-partiet med støtte fra det nord-irske unionistpartiet har et knappest mulig flertall. Han har ikke et klart mandat fra velgerne. Som historikeren Robert Saunders skriver på Twitter: «Dette handler ikke lenger om Brexit, men om selve demokratiet.»

For Johnson og høyrefløyen i det konservative partiet handler det aller meste om å forhindre at Nigel Farage og hans kompromissløse «no deal»-Brexit-parti skal påføre dem banesår i neste parlamentsvalg. Hvis parlamentet hindrer ham i å gjennomføre Brexit til lovet tid, vil han legge all skyld på opposisjonen (og EU), og slik sikre seg mot tungskytset fra Farage og hans folk.

For det er langt fra sikkert at Johnson egentlig ønsker en krasjlanding ut av unionen, noe hans egne byråkrater advarer sterkt i mot. Aller helst vil han ha en ny avtale med EU. Men også der er tiden meget knapp, og signalene fra EU er foreløpig ikke altfor oppløftende, selv om Johnson etter sigende gjorde en god figur under G7-toppmøtet i helgen, blant annet i møtene med EU-topp Donald Tusk.

Da Brexit-tilhengerne i 2016, med Boris Johnson i spissen, kjempet for å få Storbritannia ut av EU var et av hovedargumentene at Brexit handlet om å gjenreise det britiske parlamentets suverenitet. Ved å suspendere parlamentet slik han nå varsler, bidrar han til det motsatte: Å svekke parlamentet. Historien om Brexits mange ironier og paradokser har fått enda et kapittel.

