Det er dette vi må forberede oss på

Av Jostein Matre

BADING PÅ SØRENGA: FHI advarer mot massesmittehendelser i sin siste risikorapport. Foto: Helge Mikalsen

Inngangen på 2020-tallet kan bli utbruddsårene.

Det var så mye vi ikke visste om corona da det kom. At viruset kan gi deg hovne tær, utslett, tap av smak, blodpropp og slag, måtte vi erfare. Vi visste ikke hvor mange som smitter andre selv uten symptomer.

Fremdeles skal mange kunnskapshull fylles. Men etter et halvår, vet vi også mye mer.

Det var enklere enn vi først trodde å få kontroll på viruset. Det vi ser nå er at viruset klumper seg sammen, og at superspredere er en del av bildet. Vi må nok leve lenge med stadig nye, lokale utbrudd.

Målet er at disse ikke blir til en ny bølge.

Smittetallene er fortsatt svært lave i Norge, men hovedstaden har hatt utbrudd både knyttet til feiringen av Id og i forbindelse med ansettelse av arbeidsinnvandrere på korttidskontrakter. Flere steder har vi hatt karantene på skoler etter at coronasmitte har blitt påvist.

FHIs Preben Aavistland advarer om at dette er bare slutten på begynnelsen. Helsedirektoratets Espen Rostrup Nakstad ba mandag unge voksne som ikke ser ut til å bry seg så mye om smittevernregler, om å skjerpe seg.

Og nå som sommerferielivet kommer i gang med reiser og festlige lag, er det grunn til å minne om nettopp det.

Men det er også grunn til å spørre om myndighetene har god nok beredskap.

Regjeringens strategi for å holde kontroll på viruset kalles TISK, altså testing, isolering, smittesporing og karantene.

En sak i Aftenposten nylig fra åtte storkommuner, viste at mange av smittetilfellene ikke er oppsporet. For over en tredjedel av koronasmittede aner ingen hvordan de fikk viruset.

Og det er naturlig at mange ikke vet hvor de ble smittet. Men de personene den syke har hatt kontakt med, dem må vi gjøre vårt ytterste for å finne.

FHI advarer i sin siste risikorapport mot sommerutbrudd, og skriver at smittesporing er svært ressurskrevende arbeid som kommunene må forberede seg på.

Akkurat nå klarer kommunene å håndtere dette greit. Men det er fordi det er så lite smitte i samfunnet.

Med flere tette kontakter, ved mer reising og ny import av smitte, mister vi fort kontrollen om testingen og smittesporingen ikke fungerer.

Og det er dette som er vår strategi nå.

Om vi ikke klarer å få til dette, da står vi ikke lenger i fare for å få et utbrudd, men en bølge. Og dit vil vi absolutt ikke igjen.

Publisert: 18.06.20 kl. 07:33

