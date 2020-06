Kommentar

Appfloppen

Av Astrid Meland

FORTSETTER MED PENN OG PAPIR: Tanken var at appen Smittestopp skulle erstatte manuell arbeidskraft. Nå ser det ut til at helsepersonell må smittespore på gamlemåten. Foto: Heiko Junge

Å bruke mobilen i kampen mot corona er smart. Og selv om det ikke trengs akkurat nå, er det synd at det havarerer.

Smittestopp-appen til FHI som ble lansert med lysets hurtighet i april, har nesten ikke hatt noe for seg.

Under ti personer har fått varsel fra appen. Det offentliggjorde FHI tidligere i juni.

28 brukere hadde fått påvist smitten. Men det var ikke nødvendig å sende alle dem sms. De hadde vel alt fått beskjed.

Derfor virker det ikke særlig dramatisk at Datatilsynet, som har vært i tottene på appen fra begynnelsen, nå setter ned foten. FHI har sagt at de stopper all innsamling av data i appen og setter arbeidet på pause.

Datatilsynet mener enkelt sagt dette koster mer enn det smaker. Appen spionerer for mye på oss, og vi får nesten ikke noe igjen for det.

Og de har rett i det.

Akkurat nå, i alle fall. Det er myndighetenes svært effektive tiltak med å slå ned corona, som har gjort appen nesten overflødig.

Det er ikke rart at få har fått varsel, med så lite smitte som vi har i samfunnet nå. Appens smittesporingsfunksjon er dessuten bare rullet ut til testing i tre byer.

Kanskje bør vi tilby appen til svenskene?

Med noen personvernforbedringer, hadde den nok gjort seg der. I vårt naboland har folkehelseeksperter tatt til orde for å ansette 4000 mennesker til å drive manuell smittesporing for å få kontroll med epidemien.

I USA er det snakk om å ansette flere titusen mennesker til jobben. Så mange mennesker tror de trengs for å gjøre et arbeid som en app kunne tatt en god del av.

Om 143 beboere på norske eldrehjem per nå hadde fått varsel på mobilene sine om at hjelpepleierne var smittet, så hadde nok appen fått leve videre på en eller annen måte.

Datatilsynet har selvsagt en prinsipiell begrunnelse for sin tommel ned. De skriver om hvor få som bruker den, om inngrep i personvernet og krasj med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

Og staten må være i tråd med EMK når de tilbyr tjenester til folk. Men det er altså helt frivillig å laste ned appen.

Og har egentlig Datatilsynet kompetanse til å vurdere om smittesporing er viktig eller ikke i en situasjon med lav smitte?

Er det et godt poeng at så få bruker den, når den fremdeles er under testing?

Norge kan fort bli Sverige. Mange eksperter snakker om en ny bølge.

Da ville det vært fint å ha på plass en personvern-perfekt, ferdig utviklet app. I helgen skrev FHIs Preben Aavistland at vi bare ser slutten på begynnelsen.

Om vi skal klare å leve noenlunde normalt mellom utbruddene, ser det ut til at ekspertene mener smittesporing er essensielt.

I alle fall om vi skal unngå andre dyre, tunge tiltak som dem vi har hatt i Norge i hele vår.

Epidemiologer ved Oxford modellerte nylig at om noe over halvparten av befolkningen bruker en smitte-app, kan det alene redusere smittespredningen betraktelig, med en nedgang i «R» fra 3 til under 1.

Derfor er det litt synd om det stopper her.

For ideen om å drive digital smittesporing er god. Det er mer effektivt med en app, enn at helsepersonell må sitte og snakke med den syke og ringe alle som har hatt kontakt med vedkommende.

Nylig brukte også FHI data fra appen for å si noe om hvordan vi beveger oss. Og det viser seg at vi fra midten av mai har vært tettere hverandre over lengre tid.

Det er nyttig informasjon. Når vi skal undersøke hvilke tiltak som hjelper mot corona, holder det ikke bare å høre på hva politikerne sier. Vi må se på hva folk gjør.

Og når vi samtidig klarer å drive god smittesporing, får vi nyttig kunnskap om folk smittes på skole og barnehage, eller om det er hjemme og på jobben de fleste får corona.

Da appen ble lansert uttrykte flere engstelse over at andre skulle få vite at de var smittet.

Men slik er det også i den analoge verden. Smittevernloven er helt klar. Om du ikke vil varsle dem du har hatt kontakt med, kjører myndighetene over deg. Smittevern trumfer personvern, helt uten en app.

Samtidig kan nok FHI gjøre en god del annet for å blidgjøre personvernmyndighetene.

De kan for eksempel la folk velge hva de vil samtykke til. Om folk får et valg, og kan takke ja til bare lokal lagring av dataene, heller enn sentral lagring, vil appen stå seg bedre. Datatilsynet har flere innspill, som ikke er umulig å følge opp.

Men det spørs om det blir noe mer av dette. Jeg tipper appen blir lagt på den aller innerste hyllen nå.

For helt fra start har dette vært mer flopp enn app. Så er det bare å håpe at vi aldri får bruk for den.

