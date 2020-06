Leder

Angrep på domstolen

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) er et uunnværlig redskap for å stille krigsforbrytere til ansvar. Det er uhørt og uakseptabelt at USA vil straffe domstolens ansatte, ved å innføre økonomiske sanksjoner og visumnekt, hvis de etterforsker amerikanere.

Altfor ofte blir krigsforbrytelser begått uten at det får strafferettslige konsekvenser for de ansvarlige. Hvis krigsforbrytelser kan begås uten reell risiko for straff utsettes ofrene for nye overgrep. En uavhengig internasjonal domstol er viktig for å sikre rettferdighet, men også for å sette standarder og hindre gjentakelser.

USA deltok mot slutten av 1990-tallet i forhandlingene om å opprette verdens første permanente, internasjonal domstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Etter krigene på Balkan, folkemordet i Rwanda og andre konflikter på ´90-tallet fantes det et behov for en internasjonal domstol, i tilfeller der nasjonale rettssystemer ikke evnet eller ville føre slike saker.

USA og Kina var i 1998 blant syv land som stemte mot Roma-statuttene som la grunnlaget for domstolen i Haag. President Bill Clinton undertegnet riktignok i 2000, dog uten å sende avtalen til ratifisering i Senatet. I 2002 satte president George W. Bush effektivt punktum ved å erklære at USA ikke vil delta. President Barack Obama endret ikke USAs holdning.

123 land, inkludert Norge, har signert avtalen. Det innebærer en alvorlig svekkelse av Haag-domstolen at ikke stormakter som Kina, Russland og USA er med. Russland ratifiserte heller ikke og brøt all kontakt med ICC i 2016, to år etter anneksjonen av Krim. At autoritære land motarbeider Haag unnskylder ikke USA. Vi har større forventninger til dem. Vi deler utenriksminister Ine Eriksen Søreides sterke bekymring over USAs trusler mot ICC.

USA burde stått i første rekke for å forsvare folkerettslige normer og straffeforfølgelse av de verste forbrytelser i konflikt. I stedet trapper president Donald Trump opp angrepene på Haag-domstolen, den eneste internasjonale rettsinstans av sitt slag. Trump snakker mye om lov og rett i USA, men undergraver forsøk på å skape en internasjonal rettsorden. USA forlater overnasjonale avtaler og organisasjoner og truer en domstol de nekter å forholde seg til. Det er dypt forstemmende.

