Togtrøbbel

Det er fremtidsrettet, klimavennlig og logistisk smart å få folk flest til å reise kollektivt. Jo flere som benytter seg av kollektivtilbudene, jo bedre. Det er bare én hake ved dette resonnementet: Det må finnes et kollektivtilbud. Det må eksistere rent fysisk i form av infrastruktur. Og så må denne infrastrukturen virke.

Denne uken har togtrafikken inn og ut av hovedstaden atter hatt problemer. Tog som skal frakte folk til og fra jobb er kansellert. Studenter og elever som skal på skole, eller tilreisende som bare har et dagsærende i Oslo, har kommet for sent eller uteblitt helt. Noen hundre tusen mennesker er daglig blitt rammet av togkaoset. Angivelig var det sviktende signalanlegg denne gangen.

For folk utenfor østlandsområdet kan medienes fokus på dette gjentakende problemet synes overdrevet, i beste fall nærsynt. Når uorden er den nye orden, avvik er det normale, og dette rammer så mange mennesker daglig, vil vi tvert imot mene dette begynner å nærme seg et betydelig samfunnsproblem. Når arbeidsplasser ikke kan forvente at ansatte dukker opp i tide, når sentrale funksjoner i landets hovedstad må settes på vent inntil folk finner alternative måter for å komme seg på jobb, eller når medisinske inngrep ikke kan gjennomføres som avtalt fordi pasienten uteblir, da er det betimelig å minne om hva norske skattebetalere tilfører offentlig kommunikasjon – og hva vi kan forvente å få igjen.

Denne uken ble det også kjent at de nye togene som Norske tog – som er selskapet for den slags – skal sette inn i den allerede pressede lokaltrafikken på Østlandet kommer til å ha færre sitteplasser. Flere må stå. Fordi økt passasjertrafikk tilsier at plassen om bord på togene må utnyttes bedre. Hva med å vurdere hyppigere avganger? Hva om de oppsplittede NSB-selskapene med alle sine godt gasjerte direktører samtalte seg imellom om slike ting, heller enn å provosere forbannede månedskortkunder som alt nå står som sild i tønne?

Transportsektoren er generelt godt egnet for konkurranseutsetting. Private busselskaper, for eksempel, gjør i det store og hele en utmerket jobb i så måte, landet over, hver eneste dag. Tog er noe mer komplisert. Statiske linjenett, kostbar infrastruktur, krevende teknologi og omfattende sikkerhetssystemer medfører offentlig medvirkning nesten uansett i et land som vårt.

Parteringen av NSB i separate virksomheter og adskilte selskaper har delvis vært begrunnet i behovet for å møte en moderne konkurransesituasjon. Kanskje er det for tidlig å felle noen dom over hensiktsmessigheten i dette. Men vi vil tro at våre ansvarlige samferdselsmyndigheter har gjort seg noen tanker om hvor vellykket det har vært så langt.

