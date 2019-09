FREDSBYGGERE? – Solberg-regjeringens praksis viser en regjering som ikke driver konfliktforebygging, men konfliktdyrking, skriver Håvard Syvertsen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Debatt

Norge i FNs sikkerhetsråd?

Vi leser i norske medier at statsministeren og utenriksministeren er i New York for å drive valgkamp for å få Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd. Hva i all verden har den sittende regjeringen der å gjøre?

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

FNs sikkerhetsråd er organisasjonens mektigste organ og har hovedansvaret for å ivareta FNs arbeid for fred og sikkerhet. Arbeidet gjøres ved å samle partene i en konflikt til forhandlinger. Hvis dette ikke fører fram, har Sikkerhetsrådet også mandat til å vedta sanksjoner og bruk av militærmakt. At den sittende norske regjeringen, som ikke engang er i stand til å løse sine egne indre konflikter, mener seg kvalifisert til et så krevende arbeid, vitner ikke akkurat om selvinnsikt.

Solberg-regjeringens praksis viser en regjering som ikke driver konfliktforebygging, men konfliktdyrking, riktignok først og fremst på den hjemlige arena, selv om statsministerens utnevnelse av en justisminister som fryktet at et nytt korstog ville bli nødvendig, antydet at konfliktdyrkingen ikke bare er innenrikspolitisk.

En annen av de mange justisministrenes famøse Facebook-post om at Arbeiderpartiet satte terroristenes interesse over norske borgeres trygghet, var imidlertid primært rettet mot innenrikspolitikken, om enn inspirasjonskildene, tidens mørke konspirasjonsteorier, var internasjonale. Den samme ministeren, nå for et annet departement, fant det som kjent i kommunevalgkampen passende å illustrere flyktningekrisen med et idyllisk bilde av en båt i solnedgang. Legg så til at regjeringens finansminister relanserte begrepet «snikislamisering», og bildet av en regjering som ikke er opptatt av å bygge broer, men av å grave grøfter blir overtydelig.

I tillegg til flyktningekrisen er klimakrisen den store utfordringen i verden i dag. Hva har den sittende regjeringen å bidra med i så måte? Statsministerens mest konkrete utspill så langt har vært å anbefale folk å vaske klær sjeldnere, mens hun mener dette med flyskam er noe folk ikke skal bry seg med å tenke på.

Det bygges veier i et imponerende tempo, og nye konsesjoner for prøveboring deles rundhåndet ut. Digitaliseringsminister Nikolai Astrup, tidligere energi- og miljøpolitisk talsmann for Høyre, uttalte 14. september at han aldri hadde vært «spesielt fan» av klimaforliket. Uttalelsen falt da det ble klart at klimaforlikets mål for 2020 langt fra vil bli innfridd. At klimaendringene bærer i seg potensial for internasjonale konflikter, er åpenbart.

Hva regjeringen har å bidra med her, framstår som uklart. Den ser ut til å ha mer enn nok med å løse sine indre konflikter om bompenger.

Publisert: 23.09.19 kl. 15:09







