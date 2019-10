UKRAINA: – Det at vår president Zelenskij bli brukt som spillebrikke i den amerikanske valgkampen mot sin vilje det siste landet mitt trenger, skriver kronikkforfatteren. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP

Trumps ukrainske drama

Ukrainas president Volodymyr Zelenskij er en av årets mest gåtefulle politikere. Nå kan han sette selveste Donald Trump ute av spill.

SERGII LESHCHENKO, ukrainsk journalist og politiker

For et år siden var denne smilende, 41 år gamle mannen av jødisk opprinnelse, en underholdningsartist og filmskaper, men i løpet av de siste ni månedene har han gjennomført en rekke sjokkerende sprang. Som en ekte showmann kunngjorde han sitt president-kandidatur på nyttårsaften, vant overlegent posisjonen som Ukrainas leder, kunngjorde deretter nytt parlamentsvalg, og vant dette på samme måte og klarte å danne et rent flertall i parlamentet for første gang siden Ukraina ble selvstendig.

Nå kan han også sette USAs president Donald Trump ute av spill. Zelenskij befant seg nemlig midt i episenteret av den store politisk skandalen kan føre til at den amerikanske presidenten blir stilt for riksrett.

Sergii Leshchenko. Foto: PRIVAT

Omstendighetene rundt denne skandalen er allerede kjent over hele verden. Konfrontasjonen mellom republikanerne og demokratene ble utløst av en rapport skrevet av en varsler i den amerikanske etterretningstjenesten. Ifølge rapporten skal USAs president Donald Trump ha oppfordret den ukrainske presidenten til å undersøke sønnen til Trumps viktigste motstander Joe Biden. En uke tidligere beordret Trump administrasjonssjefen om å suspendere 250 millioner dollar i bistand til Ukraina som skulle brukes i det ukrainske forsvaret i konflikten med Russland.

Trump kan takke sin advokat, Rudolph Giuliani, for problemene, samt den tidligere riksadvokaten i Ukraina, Juriy Lutsenko, som systematisk villedet amerikanerne om Biden og Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, som nå er dømt til sju års fengsel.

Lutsenko oppmuntret Giuliani til å angripe og kreve represalier mot «Trump-fiender» både i Ukraina og i USA. Giuliani inkluderte også meg og den rollen jeg har spilt i avsløringen av Paul Manafort. Jeg ble nevnt flere ganger i hans mange uttalelser. Etter mitt syn har Giuliani konstruert en konspirasjonsteori basert på feilinformasjon og manipulering av fakta.

Alt for å få Trump gjenvalgt.

Da jeg sto fram med avsløringene om Manafort var det et mål om rettferdighet som styrte meg. Ingen fra det amerikanske demokratiske partiet ba meg om å gjøre det. Publiseringen var viktig for å bringe den amerikanske lobbyisten for retten, hvis klient, Janukovitsj, kastet Ukraina inn i en blodig konfrontasjon på Maidan og en påfølgende krig med Russland.

Det er ikke bare amerikanske borgere som bedras når disse påstandene gjentas. Svertingen av medlemmer av det ukrainske parlamentet og embetsmenn i presidentadministrasjonen, er ikke bare innblanding i ukrainsk politikk fra Giulianis side. Snarere forsøker han å involvere Ukrainas nye president Zelenskij i det amerikanske valget, noe som er helt uakseptabelt.

Slik oppførsel undergraver også USAs forhold til Ukraina. Landet vårt har motstått russisk aggresjon på egenhånd i over fem år. Den nylig valgte Zelenskij er i ferd med å bli involvert i en fremmed konflikt mellom to amerikanske partier, og manøvreringen i dette landskapet blir stadig vanskeligere.

Dette forårsaker også alvorlig skade på Ukrainas internasjonale rykte, et land som nå iherdig prøver å få til endringer i politikken, økonomien og samfunnet forøvrig. Nå ligger det endelig til rette for at verden kan oppdage en annen side av mitt hjemland, som ikke bare viser om korrupsjon og ulykke.

Til tross for krigen i Øst-Ukraina og okkupasjonen av Krim, klarte vi i løpet av det siste året å oppnå nesten fem prosent vekst i BNP. Mer enn to tredjedeler av parlamentet er skiftet ut, og nesten en tredjedel av de nye medlemmene er kvinner, noe som ble sett på som umulig for bare ett år siden. I disse dager avholdes Pride i hovedstaden Kyiv, i tillegg til mange andre byer, noe som viser en økende respekt for menneskerettighetene.

En egen antikorrupsjonsdomstol er også lansert. Opprettelsen av denne ble blokkert under styret til den tidligere presidenten Porosjenko, som selv var bidragsyter til flere korrupsjonsskandaler. Det er mye håp knyttet til at den nye domstolen skal straffe uærlige embetsmenn. Videre åpner det seg store muligheter for internasjonale investeringer innen energi- og landbruk. I forstedene til Odessa åpnet Cargill forrige måned en av de største kornterminalene for overføring av korn til Europa, den såkalte «ukrainske oljen» i en verden hvor bekymringene for fremtidens matressurser stadig øker.

President Zelenskij, som har blitt trakassert av mange skeptikere, har kunngjort en ambisiøs reformplan, inkludert en lovendring som gjør det mulig å selge jord i Ukraina. Dette var i mange år et tabu for populistiske korrupte embetsmenn. Når mulighetene nå åpner seg i Ukraina for første gang på lenge, er det å bli brukt som spillebrikke i den amerikanske valgkampen mot sin vilje det siste landet mitt trenger.

Oversatt fra ukrainsk av Silje Fines Wannebo

