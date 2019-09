ENGASJERT: «Hvordan tror du det føles når du har lagt ut et bilde på Instagram der du føler deg superfin, men etter 5 minutter skriver noen «ugly whale» i kommentarfeltet? Spør Sonja Iren Ebbesen Johnsen. Foto: Privat

Fatshaming hjelper INGEN

Fatshaming, som det blir kalt, fører til SKAM, spiseforstyrrelser, depresjon, dårlig selvtillit og andre problemer.

SONJA IREN EBBESEN JOHNSEN, Kroppspositivist

Hvordan tror du det føles når du har tatt på deg din nye fine kjole, sminket deg, fikset håret og gjort deg sikkelig fin for en kveld på byen med alle venninne dine og det du før høre på byen er « heeeey, nei huff hun var feit» eller «se på tjukkebolla som er ute å koser seg»?

Hvordan tror du det føles når du drar på treningsenteret og du får blikk fra andre kanter og du er livredd for at noen skal si «ja det var på tide!».

Hvordan tror du det føles når du har lagt ut et bilde på Instagram der du føler deg superfin, men etter 5 minutter skriver noen «ugly whale» i kommentarfeltet ?

Nei, det får meg ikke til å få kjempe lyst til å begynne på diett. Nei, det får meg ikke lyst til å løpe på trening å brenne 600kcal. Nei, det funker ikke.

Fatshaming, som det blir kalt, fører til SKAM, spiseforstyrrelser, depresjon, dårlig selvtillit og andre problemer.

Ja, jeg vet jeg er tjukk. Ja, selvfølgelig kunne jeg ønsket jeg var tynn av og til, for da hadde livet vært ganske mye lettere. Ja, jeg prøver å gjøre alt jeg kan for å gjøre det beste for min egen helse.

Men, det er vanskelig når jeg føler meg flau, skamfull og ekkel rundt mange mennesker. Når jeg av og til føler meg fortjent alle disse jævlige kommentarene og føler at jeg burde straffe meg selv med å spise dritt.

Det hjelper ingen. Du poengtere ikke bare fakta med å si «du er tjukk» uten at jeg har spurt. Du er slem, og du har ingen aning om hva du snakker om.

Stopp fatshaming. Du kjenner ingen kropp bedre enn din egen. Tenk på deg selv og spre ingenting annet enn kjærlighet og positivitet.

Publisert: 22.09.19 kl. 09:09







