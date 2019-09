STØTTER RAJA: – Som minoriteter er vi takknemlig for å ha en politiker som Abid Raja på Stortinget, som taler vår sak og som kjemper for et raust og mangfoldig samfunn, skriver Sarah Zahid og Katja Busuttil. Foto: PRIVAT

Det er Siv og Sylvi som må beklage!

Vi som kvinner med minoritetsbakgrunn opplever Frps farlige retorikk på kroppen. Det angår oss direkte. Det påvirker oss.

SARAH ZAHID, medlem Unge Venstre

KATJA BUSUTTIL, medlem Unge Venstre

Abid Raja har fått mye kritikk for å beskylde Frp for «brun propaganda». Vi mener det er på høy tid at noen problematiserer retorikken til Sylvi Listhaug og Siv Jensen, og ikke minst Fremskrittspartiets reklamer som ble brukt under årets valgkamp. I et demokrati må det være mulig å stille seg kritisk til de øverste lederne, og det burde ikke være unntak for regjeringspartnere.

Som unge nordmenn med minoritetsbakgrunn, opplevde vi det som betryggende å lese Abid Rajas innlegg i Aftenposten denne uken. I årevis har enkelte toppolitikere og medier bidratt til systematisk stigmatisering og ekskludering av minoriteter i Norge. Men vi har sjeldent opplevd dyp forståelse og medlidenhet fra en i maktapparatet.

I sitt innlegg kommer Raja med saklig kritikk mot politikere som stadig benytter dehumaniserende betegnelser om mennesker på flukt, og om mennesker med en annen bakgrunn og religion. Han setter hele problematikken i perspektiv når han bruker eksempler om barn og unge. For hvordan vil den stadig negative omtalelsen av minoriteter påvirke norsk ungdom? Og særlig i segregerte områder? Hva vil man tenke om muslimske Fatima i hijab når man kun hører om snikislamisering, sikring av grensene og undertrykkende plagg?

Det er en direkte avsporing av debatten å angripe Raja for å bruke betegnelsen «brun propaganda». Han har aldri trukket paralleller mellom Frp og nazisme. Politikerne benytter hersketeknikker for å angripe Raja framfor å svare på den konstruktive kritikken i innlegget hans.

Det er faktum at et overtall av Frps annonser under årets valgkamp, handlet om en streng innvandringspolitikk. Det er en ting å være for en streng innvandringspolitikk, og en annen å spre innvandringsfiendtlig propaganda. I noen av Frps-annonser ser vi muslimske kvinner i nikab med skriften «Nei til burka og nikab» og «Nikab hører ikke hjemme i Norge». Annonsene skaper motpoler mellom nordmenn og minoriteter som om de er to atskilte grupper, og ikke mennesker som lever sammen i et mangfoldig samfunn.

Vi som kvinner med minoritetsbakgrunn opplever Frps farlige retorikk på kroppen. Det angår oss direkte. Det påvirker oss. Vi vil at debatten skal omhandle omtalen av minoriteter. For en gangs skyld. Medie-kartlegginger utført de ti siste årene viser at personer med innvandrerbakgrunn er representert som kilder i bare to prosent av artiklene. Dette er et demokratisk problem som må på dagsordenen! Debatten må handle om dette og ikke at Venstres Abid Raja anklager Frp for «brun propaganda». Det er usant, det er snevert, det er lite løsningsorientert og det leder ingen vei.

Som minoriteter er vi takknemlig for å ha en politiker på Stortinget som taler vår sak og som kjemper for et raust og mangfoldig samfunn. Vi håper statsministeren ser alvoret i situasjonen og tar sin del av ansvaret.

