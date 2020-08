LEDEREMNE: Kunnskapsminister og Venstre-stjerneskudd Guri Melby er ønsket i toppen av Norges eldste parti. – Hun kler å være leder, skriver lokalpolitiker i Oslo, Margrethe Geelmuyden. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Debatt

Jeg håper hun sier ja!

Mitt parti, som litt for ofte er uenig med seg selv, trenger en samlende leder. Derfor håper jeg at valgkomiteen frir til Guri Melby, og at hun sier ja.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

MARGRETHE GEELMUYDEN, medlem av Ullern Bydelsutvalg (V)

Som lokal Venstrepolitiker, har jeg fulgt Guri Melby i Oslo-politikken i mange år. Nå har også Norge blitt kjent med Guri Melby i rollen som kunnskapsminister under coronaen.

Vår nye kunnskapsminister har vunnet tillit fra sektoren og fra folk flest. Hun fremstår tydelig, nøktern, løsningsorientert og fokusert på den oppgaven hun er satt til å forvalte. Det er ikke noe dilldall med Guri Melby. Hun gjør lite vesen av seg selv. Ikke noe retorisk flottenfeieri, ingen overdreven patos, hun har beina på jorden , tenker praktisk og fremstår empatisk. Skoler og barnehager har fått en veileder for gjenåpning som de er fornøyde med. Både statsråden og veilederen får skryt. Guri Melbye måtte på BBC og fortelle England hvordan det skulle gjøres.

Margrethe Geelmuyden. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

les også Raja: - Ønsker å bli Venstre-leder

Venstres valgkomité følger nok med på de nye statsrådene, og holder dem opp mot hverandre, Sveinung Rotevatn, Abid Raja, Iselin Nybø og Guri Melby. Ulike er de, og sånn sett er de et bra lag. Men er noen av dem en leder som kan samle, sette retning, ta makt og styre?

Sveinung er Venstres briljante debattant. Iselin Nybø fremstår ryddig og grundig, men i liket med Rotevatn fikk heller ikke hun nok velgere fra eget fylke til å kapre annet enn utjevningsmandater til Stortinget. Abid derimot, ble vagt inn på Tinget. I Guri Melbys Oslo sendte velgerne to Venstrepolitikere til Stortinget: Ola Elvestuen og Skei Grande og sikret dermed både borgerlig flertall og et Venstre over sperregrensen. Melby rykket inn på Stortinget da Skei Grande ble statsråd.

Guri Melby er vant til å styre, og har vært folkevalgt siden hun gikk på videregående og ble kumulert inn i kommunestyret i Orkdal. Hun kjenner politikk i både distrikt og sentrum. Hun er ikke skyggeredd. Som byråd for miljø og samferdsel i Oslo tok hun spenntak og sto fast tross massive protester mot å kutte parkeringsplasser på St. Hanshaugen. Hun har vært Venstres innpisker på Stortinget.

les også Trine Skei Grande: Angrer ikke på å ha bygd opp sterke kandidater

Så sent om i fjor figurerte hun som aktivist og ble under et statsbesøk fra Kina nektet adgang til Stortinget med en T-skjorte til støtte for demokratiforkjempere i Hong Kong. Aktivist Melby har bred støtte i unge Venstre. Det er en styrke når vi nå står midt i en global krise og må forme samfunnet på nytt, bort fra klimakrise og miljø-ødeleggelser. De unge som skal ta over må bli hørt.

Å være leder kler Guri Melby. Hun fremstår som en stø maktpolitiker når hun nå hjelper ungdom tilbake til skolebenken på trygt vis. Hun har vunnet tillit fra folk flest og fra barnehage- og skolesektoren i en svært vanskelig tid. Det vitner om en leder som har evnen til å samle.

Mitt parti, som litt for ofte er uenig med seg selv, trenger en samlende leder. Derfor håper jeg at valgkomiteen frir til Guri, og at hun sier ja.

– –

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side og er gjengitt her med tillatelse.

Publisert: 17.08.20 kl. 15:37

Les også

Fra andre aviser