Hva skjer i Nord-Norge?

STEIGEN (VG) Også i Norges vakreste bygder, er velgerne lei. Men de går ikke til Arbeiderpartiet. Som pleide å eie Nord-Norge.

Steigen har Norges vakreste sandstrand. Det plaskes og bades på Brennviksanden. To kilometer med hvitt. Pluss turkis hav.

Hever man hodet stopper det ikke før på 1000 moh. Der ruver Kråktind. Og Brennvikfjellene. Man kan se for seg akkurat hvordan isbreen lå, om man myser med øynene.

Om bygder på Østlandet hadde hatt bare ett av disse fjellene, ville det vært turistattraksjon nok. Steigen har topper over alt.

I tillegg har de oppdrett. Fiskeri. Brilliant oksesæd til eksport. I Helnessund startes motorbåtene med turistfiskere før klokken åtte om morgenen. Her er japanere. Og en kar i rosa, trange bukser og hårtopp.

Likevel er det ikke bare velstand i Steigen.

Denne uken kom Kommunebarometeret, som sier noe om tilstanden i alle landets kommuner. Oppdal kom på topp. Steigen derimot, ligger på bunn.

Og selv om regjeringen skryter av at det nå bare er ti kommuner igjen på den utskjelte gjelds-listen Robek, så leverer halvparten av kommunene minusresultat. Og Nord-Norge er fortsatt utsatt.

Steigen kom seg nettopp ut av Robek. De fikk 31,5 millioner fra Havbruksfondet. Men alt gikk til å betale gammel gjeld.

Statistisk Sentralbyrå spår at innbyggertallet går ned frem mot 2040. Det er flere gamle enn unge. For få fødes. Så kommer det noen karer i islender som drar etter et halvår.

Nå er det ikke noe nytt med fraflytting og gjeld i distriktene. Men det er skjedd noe nytt med norske velgere.

Og det slår ekstra hardt i nord. Det oppsto aldri et Venstre eller KrF her, vi fikk ikke noe parti for den nordnorske periferien.

Det var Arbeiderpartiet. Og partiet allierte arbeidere, fiskere, bønder og offentlige funksjonærer, langs klasselinjer. Det var «oss mot rikingan.»

Oppskriften fungerer ikke lenger. En meningsmåling gjennomført for NRK , Nordlys og iFinnmark fra slutten av juni, viste at Senterpartiet var største parti i de to nordligste fylkene.

Denne uken kom Nordlys’ måling for Tromsø som viser at Arbeiderpartiet får 16,8 prosent oppslutning. Det er dårligere enn noe valg siden krigen i ishavsbyen og 13 prosentpoeng under 2015-resultatet.

Også i Nordland går Ap noe ned. I fylkesvalget kan Senterpartiet havne på vippen.

Og Senterpartiet er for tiden Ap, bare med en bedre leder. Trygve Slagsvold Vedum snakker om vaskedama heme og gutta på gulvet. Partiet har aldri vært så sosialdemokratisk. Storbøndene på Jæren og i Trøndelag står i bakgrunnen. Ingen snakker om «agrarliberalisme» lenger.

I tillegg har Vedum tilsatt en dæsj moderne motkultur, med sine angrep på Oslo, el-trafikanter, kaffelatte-drikkere og ulveelskere.

Han har ikke bare hjelp av et svekket Ap. Han har god støtte fra en reformivrig regjering. I Steigen er det nok å nevne nedleggelsen av Nesna, før kjeftamentet begynner å gå.

Og selv om man kan diskutere kvalitet og studentantall på Nesna, så er generelt kunnskapsinstitusjoner noe av det viktigste for å skape vekst og liv i distriktene.

Sammen med gode velferdstjenester.

Problemet i flere små kommuner som Steigen, er at innbyggerne ikke får den samme sørvisen som andre. De skårer lavt på velferdstjenester. Men å bare guffe på med mer penger, er ikke nok for å løse saken.

Problemet er mangel på fagfolk, som lærere og helseutdannede. I fjor ble det budsjettsprekk i Steigen blant annet fordi de måtte leie inn dyre, midlertidige vikarer for å ha folk på jobb i det hele tatt.

Det er upopulært å nevne, også i Steigen, men kommunesammenslåinger kunne vært solgt inn som en storstilt, sosialdemokratisk velferdsreform.

Om innbyggerne får velge mellom liten kommune og dårligere skole, er det ingen tvil om hva de ønsker. Da vil de selvsagt slå seg sammen.

Her har Arbeiderpartiet sviket. Velferdspartiet over alle, kunne lovet bedre tilbud og lik sørvis til alle, uansett hvor du bor.

I stedet har de blitt med på visen om «han stat» og at alt var bedre før. Men fasiten er ganske klar. Det meste var verre før.

Problemet i mange distrikt er en bieffekt av noe bra, nemlig utdanningseksplosjonen. De unge drar. Fordi det ikke er arbeid som passer til utdanningen de har tatt.

Og små kommuner kan ikke holde seg med så mange arkitekter, logopeder og litteraturvitere.

Om kommunen har en byggteknisk avdeling som består av én ingeniør i 40 prosent stilling som er IT-konsulent og kloakkansvarlig resten av tiden, er det ikke så attraktivt.

Men Senterpartiet vil fortsette å ha små kommuner. Selv om innbyggerne i mange av dem ikke får like gode tjenester som alle andre.

Det spørs om Trygve Slagsvold Vedum kan fikse på sakene.

Å bevare alt som det er, synes å være hans oppskrift. Og det er jo ingen egentlig fornøyd med.

Men hans parti har - i rettferdighetens navn - stått for noen endringer og.

Fødestuen på Steigen ble lagt ned for noen år siden. Det var mens de rødgrønne satt i regjering.

