UT PÅ TUR: Herr og fru Kjelsaas tok med syklene sine på toget da de skulle besøke Oslo nylig. Foto: Privat

Debatt

Leserinnlegg: – En fryd å ferdes på sykkel i byen

Nå nettopp







PER KJELSAAS, Kristiansand

Min kone og jeg er oppvokst i Oslo på 50-tallet og flyttet fra byen i 1986. Noe

av bakgrunnen for flyttingen var at vi ikke ønsket at vår sønn skulle vokse opp

i forurensing og bilkaos. Oslo har i mange år hatt et imponerende kollektivnett, men det har vært dårlig tilrettelegging for syklister, til tross for at de styrende politikerne har snakket om dette i mange tiår.

Nylig skulle vi til hovedstaden for å besøke familie, og inspirert av Greta Thunberg tok vi tog fra Kristiansand til Oslo. Vi hadde med sykler på toget for å sjekke om ryktene om at forholdene for syklister var blitt så mye bedre stemte.

les også Folkeskikk gjelder også på sparkesykkel

Vi ble mektig imponert og opplevde at det var en fryd å ferdes med sykkel i store deler av byen, og sykkeltrafikken var stor overalt.

I bygater er det ikke veldig mange valgmuligheter dersom man skal prioritere

sykkelfelt og sykkelveier. Enten kan man enveisregulere gater og/ eller fjerne

gateparkering for å frigjøre plass til syklistene.

les også Leserinnlegg: Nå haster det med regler og fartsgrenser!

Dette er selvsagt kontroversielle tiltak som krever politisk vilje og pågangsmot. Det Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt har klart å gjennomføre i løpet av sine snaue 4 år ved makten er imponerende.

Det er fortsatt mye som gjenstår og vi håper virkelig de får anledning til å fortsette dette arbeidet i minst 4 år til.

El-sykler gjør dessuten at stadig flere kan bruke sykkel som daglig transportmiddel hele året, og klimakrisen krever tiltak som gir innbyggerne miljøvennlige valg.

Publisert: 15.07.19 kl. 09:00