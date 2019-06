«REORIENTERING»: – Trossamfunn som lærer barn at homofilt samliv er galt og som samarbeider med organisasjoner som hjelper homofile med å endre sine homofile følelser, burde ikke motta nordmenns skattepenger. Foto: Edmond Yang

Debatt

Religionsfriheten stopper der homofiles frihet begynner

Jeg må beklage og gi Espen Ottosen rett i at «Til Helhet» ikke driver med reorientering. Men jeg fastholder alvoret og det dyptliggende problemet i at de hjelper homofile med å endre sine homofile følelser.







ANDERS TORP, foredragsholder

Espen Ottosen fremstiller «Til Helhet» som den barmhjertige samaritanen, som hjelper kristne homofile som ønsker å få endret sine homofile følelser. Er trossamfunn som samarbeider med denne organisasjonen, som først overbeviser homofile at det er noe galt med dem, så godhjertede når de dekker et behov for hjelp som de selv har bidratt til å skape?

Som Ottosen sa til meg så tviler jeg ikke på at han og hans like har gode intensjoner bak hva de gjør med homofile. De har jo en overbevisning om at de må redde syndere fra fortapelsen/helvete, så å hjelpe homofile med å få endret sine homofile følelser er vel en godhetens handling?

Siden de fleste barn som vokser opp med en kristent konservativ tro sannsynligvis får høre at homofilt samliv er en synd og dermed blir innforstått med at de kan havne i fortapelsen eller helvete, er det da så rart at «Til Helhet» får forespørsler om hjelp fra desperate kristne homofile?

Jeg må beklage og gi Espen Ottosen rett i at «Til Helhet» ikke driver med reorientering. Altså at de eksempelvis endrer en persons legning fra å være homofil til heterofil. Likevel vil jeg fastholde alvoret og det dyptliggende problemet i at de hjelper homofile med å endre sine homofile følelser.

Det er bare trist å høre om suksesshistoriene Ottosen kommer med. Om homofile som har fått endret sine homofile følelser og lever i heterofile ekteskap, bare for at personene som tillater seg å gå gjennom noe slikt skal passe inn i de anti-homofile holdningene som kommer med trossamfunnets tolkning av Bibelen. Enda tristere er det å lese om kristne homofile som heller velger sølibat og ensomhet, fremfor å kunne være tro mot seg selv og ta imot kjærlighet fra en likekjønnet.

Et perspektiv som er viktig å involvere er bruddet på samvittighetsfriheten til homofile som vokser opp i trossamfunn som samarbeider med «Til Helhet». Hvis barn blir innforstått med at det er noe galt med hvem de tiltrekkes, at tiltrekningen er i strid med reglene til universets skaper og at de potensielt vil havne i fortapelsen eller helvete hvis de lever ut sine instinkter – har da disse barna en frihet til å følge sin egen samvittighet?

Trossamfunn som lærer barn at homofilt samliv er galt og som samarbeider med organisasjoner som hjelper homofile med å endre sine homofile følelser, burde ikke motta nordmenns skattepenger. Religionsfriheten stopper der homofiles frihet begynner. Religionsfriheten hever ingen høyt nok til å tråkke på andres rettigheter.

Selvsagt skal ikke bare kristne som ikke aksepterer homofilt samliv rammes. Alle religioner og organisasjoner som tråkker på Barnekonvensjonen og menneskerettighetene burde miste pengestrømmen fra nordmenns skattepenger. Her er det mange millioner for Norge å spare inn årlig, som heller kan brukes på sykehus eller organisasjoner som ikke bryter andres rettigheter eller norsk lov. Hvem har vel lyst til å se en homofil inn i øynene å si at mine skattepenger bidro til å finansiere trossamfunnet som begikk grov urett mot deg gjennom barndommen?

De kristne homofile som leser dette anbefaler jeg å gå inn på Skeivt Kristent Nettverk sin hjemmeside. Der kan du få høre at det selvsagt er forenelig å være en kristen samtidig som du er homofil, transseksuell, bifil eller lesbisk. Du som har opplevd reorientering eller forsøkt å få hjelp med å endre dine homofile følelser kan gjerne ta kontakt med meg på Facebook, hvis du ønsker å dele historien din. Politisk endring er trolig rundt hjørnet og det er viktig at din historie kommer frem, om du orker å fortelle.

Arbeiderpartiet, flere Venstre-topper og Åpne Høyre (Høyres skeive nettverk) ønsker å forby reorienteringsterapi av homofile. Våre politikere burde også vurdere å frata alle trossamfunn medlemsstøtten dersom de ikke tolererer minoriteten i minoriteten. Nemlig religiøse homofile som ikke aksepteres av et heterofilt flertall.

Jeg ønsker alle en god feiring av Pride.

