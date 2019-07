SNAKKIS: Bør folk skamme seg over å fly? Flyskam er blitt en stor snakkis denne sommeren. Foto: Jan Ovind

Flyskam i sommersol

Erna Solberg fortjener en sommerferie nå. Men bør hun kanskje skamme seg litt allikevel?

NILS KRISTEN SANDTRØEN, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

28. juni var Erna Solberg gjest i NRKs Politisk kvarter, den siste sendingen før sommeren. Hun fikk forståelig nok flest spørsmål om høyreregjeringens sprikende staur. Programleder Astrid Randen var også opptatt av Solbergs ferieplaner, og hvorvidt hun skulle reise med fly. Solberg svarte resolutt at det skulle hun, og det gjorde hun helt uten flyskam.

Jeg unner Erna Solberg en sommerferie, for jobben som statsminister i en regjering som spenner fra Frp til Venstre via Krf er krevende. Og jeg er til og med enig med Solberg når hun sier at det å påføre folk skam ikke er et godt virkemiddel i klimapolitikken. Men på vei til en velfortjent sommerferie, kan Erna Solberg i det minste reflektere over om det er noe hun etterlater seg hjemme i Norge som gir grunnlag for å føle litt på skammen.

Mens hun venter på at «fasten seatbelt»-lyset skal tennes, kan hun kan for eksempel tenke på at hun leder en høyreregjering som bidrar til at forskjellene på folk i Norge øker og flere sliter med å få endene til å møtes. Mye vil ha mer, mens helt vanlige folk med blant annet flere pendlere og pensjonister får mindre. Mens vanlige arbeidstakere i Norge nå opplever at de får svekket kjøpekraft – lønna rekker ikke til like mye som den gjorde for noen år siden – har de med formuer på ti- og hundretalls millioner fått store skattekutt.

Vel oppe i marsjhøyde kan hun kan tenke på at tusenvis av mennesker over natta ble fratatt livsgrunnlaget sitt gjennom endringene i arbeidsavklaringspengene (AAP). At syke mennesker i beste fall er henvist til sosialhjelp, eller i verste fall blir stående på bar bakke. Det rammer enkeltmennesker og familier på en brutal måte.

Mens kabinpersonellet serverer mat kan hun kan tenke litt på pensjon fra første krone, et forslag fra Arbeiderpartiet som ville gitt over en million nordmenn en mer rettferdig pensjon. At hennes parti har stemt mot et forslag som ville gitt en tryggere fremtid og alderdom for en stor gruppe arbeidsfolk.

Og før stolryggen rettes opp og alle elektroniske artikler settes i flymodus, kan Solberg kanskje ofre norske kvinner en tanke. Kvinnene som i vantro så en statsminister som forhandlet bort kvinners rettigheter og gjennomførte endringer i abortloven for å bli sittende som statsminister.

Jeg skal ikke legge meg opp i følelseslivet til Erna Solberg. Men når hun vender snuten hjemover etter ferien, er det til en valgkamp der hun vil måtte svare for konsekvensene av politikken hun har ført. En politikk som har ført til mer urettferdighet og større forskjeller mellom folk. I valgkampen som venter på den andre siden av sommeren kan jeg love tøffe debatter om et måltid for skolebarna, om vår felles helsetjeneste og hvordan vi skaper sterkere fellesskap og mer rettferdige lokalsamfunn. Så får Solbergs skam heller være en privatsak.

Publisert: 06.07.19 kl. 09:55