Endelig satte Erna hardt mot hardt

Enten er du med oss, eller så er du mot oss, er beskjeden fra statsministeren. Og slik redder hun sin egen regjering.

For nå har Erna Solberg fått nok. Etter fem dager med intens kjekling i full offentlighet om bompenger, orker hun ikke flere møter.

Det er lett å forstå. For partene har nærmest revet ut øynene på hverandre, i full offentlighet.

Ingen forhandlinger har ført frem.

Statsministeren innrømmet i enslig positur, på sin pressekonferanse fredag kveld, at dette er noe av det vanskeligste hun har gjort som statsminister.

Hun valgte å skjære gjennom med mot-ultimatum.

Solberg la frem en ny skisse til en bompengeavtale. Og krevde et ja eller nei fra Frp, KrF og Venstre i løpet av helgen.

Ta det, eller forsvinn, var Solbergs beskjed. For som hun sa, man kan ikke drive å forhandle i det evige.

Og slik redder hun sin egen regjering. Allerede få minutter etter, kom beskjeden fra Frp og KrF om at de er med videre. Dermed blir Solberg sittende som statsminister.

Og som vanlig er det penger som skal gjenopprette partenes tapte ære. Cirka to milliarder kroner årlig koster Ernas skisse. Og statsministeren argumenterte med at det går godt i Norge og at dette er investeringer som Norge trenger.

Men dette betyr at hun må kutte andre steder i budsjettet.

Norge har vært i en helt unik situasjon, mindre enn tre uker før valget har regjeringens fremtid vært uviss.

Erna Solberg har måttet tåle å få offentliggjort informasjon fra interne forhandlinger, politisk spinndoktori, sladder, lettantennelighet, lekkasjer og illojalitet fra regjeringspartnerne.

Ikke minst nektet Siv Jensen, hennes egen finansminister, å snakke med resten av regjeringen i midten av uken, etter å ha stilt ultimatum forrige helg. På toppen av det helte stilte Venstre mot-ultimatum torsdag.

Det har slett ikke sett bra ut for Solberg. Hun har ikke hatt kontroll på juniorpartnerne.

Men når hun først slo, slo hun hardt tilbake.

Og Erna Solberg har tross alt hatt en «upper hand». Hun har visst at de andre ønsker å bli værende i regjeringen.

Krefter i Frp har sagt at Venstre skulle gå. Krefter i Venstre har drømt om en Frp sorti.

Men som vanlig i et forhold, må man gå selv, skal det skje noe.

Erna har jobbet for at den første borgerlige flertalltsregjering siden 1985, skulle få leve lenger. Den har bare eksistert siden de vanskelige regjeringsforhandlingene i januar. Og dette har vært måneder preget av uro.

Nå vakler regjeringen videre.

Og så er det jo slik da med samliv, at gresset ikke er særlig mye grønnere på den andre siden.

Publisert: 23.08.19 kl. 21:46 Oppdatert: 23.08.19 kl. 22:00