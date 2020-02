Foto: Roar Hagen

Trond Giskes comeback, del 2

Giskes comeback har kontinuerlig vært et tema siden han trakk seg som nestleder. Men det største hinderet for at han nå kan bli fylkesleder i mektige Trøndelag Arbeiderparti, handler faktisk ikke om metoo.

Tone Sofie Aglen

Det blir liksom aldri ro i Trøndelag Arbeiderparti. Forrige uke ble det kjent at både Per Olav Hopsø og May Britt Lagesen gir seg som leder og nestleder i fylkeslaget. Duoen har klart å virke helende i et partilag som har vært dypt splittet. Det var mange kulturer som måtte bygges sammen da Trøndelag ble slått sammen. Få steder har behovet vært større enn mellom gamle Nord-Trøndelag Ap og det mektige Trondheim Arbeiderparti.

Valgkomiteens leder Arild Grande har uttalt til mediene at «Trøndelag Ap trenger en fylkesleder som virker samlende». En kan si mye om Trond Giske, men samlende er han ikke. Han har vel aldri kommet til en posisjon uten støy. Likevel seiler han nå opp som en favoritt til det viktige vervet. Knapt ett år etter at han trakk sitt kandidatur til styret i Trøndelag Ap etter oppstyret rundt Bar Vulkan-saken.

En prosaisk årsak er at motkandidatene ikke akkurat står i kø. Det ligger mye formell makt i å være fylkesleder. Men det er også et verv som er vanskelig å forene med jobb og familieliv. Ledervervet spiser kvelder og frihelger som drops. Det er ikke få av livets timer som må tilbringes med kaffe og lefse på partimøter i Snåsa og Singsås.

For Giske selv ligger det åpenbare muligheter i å bli valgt. Han vil sikre seg renominasjon til Stortinget, selv om den neppe er truet nå. Det ligger også en stor symbolverdi å få et viktig tillitsverv og bli valgt av sine egne. Det kan bli sett på som en viktig milepæl i prosessen med å gjenoppbygge tillit.

Trond Giske har de siste årene brukt svært mye tid ute i kommunene, og har åpenbart en stor styrke som organisasjonsbygger. Selv om det ikke finnes noen tydelig «Giske-opposisjon», er det mange som vil se seg om etter alternative lederkandidater. Her blir særlig noen av partiets sterkeste ordførere nevnt. Ap gjorde et svakt valg også i Trøndelag, men Vibeke Stjern i Åfjord og Amund Hellesø i Nærøysund er eksempler på populære ordførere med sterke valgresultat å vise til.

For mange i Oslo Arbeiderparti fortoner det seg nok mildt sagt underlig at Giske kan rehabiliteres allerede nå. Da er det viktig å forstå at synet på ham som politiker varierer veldig fra hvilket ståsted du har. I Trøndelag Ap er det tre «hovedkategorier».

Den desidert minste gruppa er dem som avviser et comeback for Trond Giske. De mener det han har gjort ikke er forenelig med et tillitsverv i Arbeiderpartiet. Den som mest åpent har inntatt dette standpunktet, er Namsos-ordfører Arnhild Holstad. Hun har sagt til Adresseavisen at hun ikke vil sitte i samme styre som Giske, og at hun ikke har endret syn på det. Men selv om Holstad både er godt likt og høyt respektert, er dette et syn få deler.

I den andre enden av skalaen finner vi dem som ser på Giske som en slags Messias-skikkelse, dog med litt skitt på «vingene». De mener Trond Giske er den aller sterkeste politikeren Arbeiderpartiet har, og at han er svært viktig for å gjenreise partiet både politisk og organisatorisk. Her er mange av hans støttespillere, men også endel vanlige medlemmer. Få evner som ham å motivere grasrota.

Den store gruppa er likevel «vet ikke». De mener Giske er en dyktig politiker som partiet trenger. Noen mener likevel at det er for tidlig og frykter symboleffekten. Andre er luta lei av uro og bråk, og er mest bekymret for hva det gjør med partiet nå. For mange er likevel den viktigste innvendingen at Trondheim Ap er «Tronds heim». De misliker den sterke Trondheims-dominansen og maktgrepene derfra. Allerede nå skal Trondheim ha krevd leder eller nestleder i fylkesstyret.

I Arbeiderpartiet nasjonalt har Giske framstått som en som forstår grasrot og distriktet. I Trøndelag er det nettopp det at han ikke representerer distriktene som kan stoppe ham.

Men uansett ståsted er det mange som sitter på gjerdet. Få vil nå signalisere verken støtte eller motstand før de ser hvilken vei det bærer. Men om få vil snakke åpent, er det desto flere som snakker sammen. Den som selger telefontjenester i Trøndelag går innbringende uker i møte.

