Stoltenbergs sterke appell

Generalsekretær Jens Stoltenberg kom til Washington, D.C. for å møte NATO-alliansens viktigste partner, USAs president og de folkevalgte i Kongressen. NATO har tjent de vestlige demokratier godt gjennom 70 år, men skal alliansen bestå i årene som kommer er den helt avhengig av amerikansk lederskap og støtte.

Uten å nevne navn sa Stoltenberg i talen til Kongressen at det blir stilt spørsmål om forsvarsalliansens styrke, på begge sider av Atlanterhavet. En stor del av hans tale handlet om hvorfor NATO er like viktig for USA som for allierte land. Det er oppsiktsvekkende at USA for første gang siden 1949 har en president som åpent har stilt spørsmål ved NATOs relevans og fremtid.

I valgkampen i 2016 kalte Donald Trump NATO for utdatert. Etter at han ble president har han i harde ordelag kritisert europeiske allierte. Trump mener USA betaler for mye for å forsvare Europa, samtidig som Europa drar urettmessige fordeler av handelen med USA. Hans skepsis til overnasjonale organisasjoner og USAs utmeldelse fra internasjonale traktater, som klimaavtalen fra Paris og atomavtalen med Iran, er blitt en alvorlig belastning på det politiske samarbeidet mellom vestlige allierte.

Stoltenbergs glimrende tale i Kongressen var et forsvar for internasjonalt samarbeid og en påminnelse om at selv store nasjoner trenger venner. Det er vanskelig å lese hans tale som annet enn en appell til USAs president om å se verdien av et sterkt vestlig samarbeid i NATO. Samtidig sørget generalsekretæren for også å rose Trump: -De allierte må bruke mer på forsvar. Det har vært et tydelig budskap fra president Trump, og dette budskapet har hatt en virkelig effekt.

Det paradoksale er at det stilles spørsmål ved NATOs styrke i en tid hvor USA er sterkere militært tilstede i Europa enn på mange år. NATO utvikler nye kapasiteter og får nye medlemmer. Det var 12 land som i 1949 undertegnet Altanterhavspakten. I dag består NATO av 29 land og snart er det 30.

Den viktigste oppgaven for NATO er fortsatt å forsvare fred og frihet i et forpliktende samarbeid. For Norge er NATO vår uunnværlige sikkerhetsgaranti. Vi trenger NATO for å avskrekke militære angrep, bekjempe internasjonal terrorisme og styrke cyberforsvaret. Det er god grunn til å diskutere byrdefordelingen i allIansen. Men ingen grunn til å stille spørsmål ved NATOs berettigelse.

