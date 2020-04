Kommentar

Klimasaken i karantene

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Medfører coronakrisen en krasjlanding for klimaengasjementet eller er dette rett og slett en drømmemulighet for De Grønne?

Lørdag innleder Miljøpartiet De Grønne det som ble en en særdeles avkortet landsmøtesesong. Begivenheten fortjener merkelappen historisk. Ikke bare skal de som første parti gjennomføre hele sitt landsmøte digitalt. Stortingsrepresentant Une Aina Bastholm blir også valgt til MDGs første partileder. Hæh, er hun ikke det allerede, er det kanskje mange som tenker. Etter uendelige timer med debatt om akkurat det spørsmålet har partiet vedtatt å erstatte sin spesielle ledermodell med to sidestilte talspersoner med en vanlig partileder. Mange har nemlig fryktet at det skal gjøre Miljøpartiet til et helt vanlig parti.

Une Bastholm har på imponerende vis ført arven videre etter Rasmus Hansson, partiets første stortingsrepresentant. Der Hansson klarte å bryte lydmuren og løfte partiet inn på Stortinget, har Bastholm gjort mye for å bredde ut partiet og bygge relasjoner til andre. Men der stopper også likheten. Der forgjengeren fremsto sluggeraktig og en smule arrogant, er Bastholm noe så sjelden som en politiker det er umulig å mislike. Hun er sympatisk, saklig og lite høyrørøstet, og den eneste innvendingen er om hun er skarp nok i kanten til å skape nødvendig entusiasme.

Une Basthom blir i helga valgt til Miljøpartiet De Grønnes første partileder. Foto: Janne Møller-Hansen

Hennes partifelle i Oslo, Lan Marie Berg, er en slags Miljøpartiets Sylvi Listhaug på den måten at hun både begeistrer og provoserer. Det er politikere som få er likegyldig til. Men om Bastholm er en annen type, er det iallefall ikke noe å utsette på resultatene. I høst gjorde partiet sitt aller beste valg med 6,8% av stemmene i kommunestyrevalget og 7,6% av stemmene i fylkestingsvalget.

Valgkampen ble også det store gjennombruddet for partiet. De sitter med makt i mange kommuner, og i flere store byer. Klimastreik og Greta Thunberg har tent miljøengasjementet hos en ny generasjon unge. Vegetarmat, elsykler og brukte klær er trendy. For første gang havnet klima på topp av saker som velgerne var opptatt av. Samtidig har de et jerngrep om unge, urbane mennesker, som ikke akkurat er en truet aryt her til lands. Alle piler pekte oppover for partiet. Hvor skulle dette ende?

Skulle det krasjlande i en corona-epidimi? For det store spørsmålet er hva som skjer med miljøengasjementet i møte med en mer synlig og akutt krise. Et dette helt krise for MDG eller er også bare klimasaken i en slags karantene? Foreløpig viser gjennomsnittet av målingene hos pollofpolls en liten, men likevel merkbar nedgang.

Selv om ingen ønsket at det skulle skje på denne måten får vi en slags prøvemak på MDGs drømmesamfunn. Etterspørselen etter olje er rekordlav. Nesten ingen kjører bil. Ingen drar på helgetur til London eller Milano. Reiser med fly er forbeholdt det aller mest nødvendige. De fleste går eller sykler turer i nærmiljøet. Forbruket etter varer er også falt dramatisk.

Når menneskene holder seg hjemme, forurenser de også mindre. Nå ser vi omsider blå himmel over Bejing og andre kinesiske storbyer. I Venezias kanaler er det om ikke «blått hav så langt du ser», så iallefall både fisk og rent vann å se. Coronakrisen gir godt innblikk i hvor mye mennesket forurenser.

Nå vet vi jo ikke hvordan fremtiden blir, men det er flere visjoner om hva som vil skje. Noen tror at dette kan være en mulighet for en restart. I en mye delt kronikk i NRK skriver sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen om den såkalte sommerfugleffekten. Han skriver at «Krisen kan gi en anledning til å velge det langsommere livet der det er andre verdier enn arbeid og forbruk som er avgjørende, den nedskalerte økonomien der norske biffspisere ikke lenger trenger å være ansvarlige for at Amazonas blir hugget ned, og den nedkjølte verden der børsspekulanter og allerede meningsløst rike mennesker ikke lenger får anledning til å profittere på naturødeleggelser og sosial ulikhet.»

Mange gir uttrykk for at det er noe godt med dette livet. At det frister å reise, jobbe og forbruke mindre. At digitale møter skal erstatte flyreiser. Kanskje er dette perspektivet mest utbredt blant folk med trygge jobber i offentlig sektor. Kanskje går det også over etter x antall uker med turer i nærmiljøet og hjemmekontor.

Samtidig har historien vist oss at økonomiske kriser får oss til å stupe ned i Maslows behovspyramide. Vi blir opptatt av det mest basale, å sikre jobb og hjem. Vi slutter opp om de store styringspartiene som har troverdighet på arbeid og økonomi. Vi slutter å bruke penger ukritisk, men det er av hensyn til lommeboka, ikke av klimaet. Å få fart på økonomien er viktigere enn miljø og det grønne skiftet. Som da SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen under finanskrisen ba oss «shoppe i vei for å redde norsk økonomi». - Hvis jeg har vært og handlet, så tar jeg nå en ekstra runde på Karl Johan med ny handlepose, bare for å vise at det er omløp i økonomien, uttalte hun i 2008.

Spørsmålet er hva som treffer oss i 2020. Håper er som kjent lysegrønt. Og i år også digitalt.

Publisert: 23.04.20 kl. 19:18

