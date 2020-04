Kommentar

Et gjensyn med hytta

Av Per Olav Ødegård

Foto: MORTEN MØRLAND

ØYER (VG) Noen dager denne uken ble jeg minnet om tidligere varme og solrike dager, slike en kan oppleve en sen påske på fjellet.

Med ett unntak: De første dagene denne uken, etter at hytteforbudet var opphevet, var det svært få mennesker i se, i skiløypen eller ved hytteveggen. Men denne helgen skal tilstrømmingen ha vært langt større .

Uken startet med at helseminister Bent Høie ba oss unngå “unødvendige fritidsreiser utenfor egen bo- og arbeidsregion”: -Det er ikke slutten på det vi har vært gjennom. Dette er i beste fall slutten på begynnelsen, sa Høie.

Han må ha vært inspirert av den britiske statsminister Winston Churchill som i 1942 talte etter det andre slaget ved El Alamein: -Dette er ikke slutten. Dette er ikke engang begynnelsen på slutten. Men kanskje er det slutten på begynnelsen.

Det er et svært langt sprang fra ørkenkrigen i Egypt til striden om hytteforbud i Norge. Men jeg antar at Høie, i likhet med Churchill, vil få oss til å forstå at kampen blir lang og hard før et stort onde er nedkjempet.

Myndighetene står overfor noen vanskelige valg i ukene som kommer, når landet langsomt skal åpne. Og regjeringen taler med flere stemmer. 8 april sa statsminister Erna Solberg at hun regnet med at folk kan dra på ferie i Norge i sommer og næringsminister Iselin Nybø oppfordrer oss til å ferie i eget land, riktignok med tilføyelsen “etterhvert som smitteverntiltakene mykes opp”. Helseministeren modererte sitt budskap i løpet av uken. Torsdag skrev Høie på Facebook at det fortsatt er et godt smittevernråd å unngå fritidsreiser, men vi sier ikke lenger at det er unødvendig. Vi må følge de samme rådene på reise som hjemme for å unngå smittebæring, skriver han.

Hva må til for at det skal være mulig å reise til sjøs eller fjells uten å påberope seg at hyttebesøket er nødvendig? Når blir fritidsreiser i eget land nødvendig for å redde norsk reiseliv, inkludert hoteller, restauranter, campingsplasser og butikkene i hyttekommuner?

Jeg tilbrakte tre dager på hytta denne uken. Det var ikke en unødvendig fritidsreise. Jeg måtte utføre noen praktiske oppgaver og tilbrakte forøvrig dagene på mitt provisoriske hyttekontor, blant annet til å skrive denne kommentaren.

Men i disse lange, lyse vårdagene rakk jeg også et par skiturer, sesongens siste. I løpet av et par timer møtte jeg færre enn et dusin andre skiløypere. Vi overholdt avstandsregelen med svært god margin. Å gå på ski i Øyerfjellets vennlige landskap anser jeg ikke som en “aktivitet som øker risikoen for å trenge redningstjeneste”, som er et annen av Folkehelseinstituttets (FHIs) retningslinjer.

Jeg kom frem til hytta, åtte uker etter jeg sist forlot den. Her har jeg et lite lager av vann, tørrvarer og hermetikk, som riktignok bare vil vare noen få dager. Før corona-epidemien tenkte jeg at hytta var et velegnet tilfluktssted i en krise. Men som det heter i et gammel ordtak på Yiddish: Mann tracht, un Gott lacht (Mennesket planlegger, og Gud ler). Når krisen kom ble det straffbart å overnatte på hytta. Tilfluktsrommet var stengt.

Hytteforbudet ble innført for å hindre at helsevesenet skulle bryte sammen i kommuner med mange hytter. Det var en forståelig begrunnelse. I 45 kommuner i Norge er det flere hytter enn boliger. Øyer kommune har en befolkning på 5100. Det er 3334 hytter, og flere er under oppføring.

Det er nesten en halv million hytter og fritidsboliger i Norge. Mange ligger i kommuner hvor forretningsdrivende denne påsken tapte store beløp på at hytte- og hotellgjester uteble. Samtidig har de mange strenge tiltakene gjort at helsemyndighetene sier atepidemien er under kontroll i Norge. Står vi i fare for å miste kontrollen hvis hytter og hoteller åpnes?

Vi risikerer i hvert fall miste mange reiselivslivsbedrifter hvis Norge holder stengt lenge. En sak er at vi ikke lenger drar utenlands, men også reiseaktiviteten i Norge er blitt redusert med 90 prosent. I følge NHO Reiselivs undersøkelse har ni av ti medlemsbedrifter fått redusert omsetningen med mer enn 50 prosent. Nesten åtte av ti har opplevd en inntektskutt på 75 til 100 prosent. De aller fleste har permittert sine ansatt og tre av ti bedrifter planlegger oppsigelser.

-Nå er det viktig at vi klarer å ivareta alle de små og store reiselivsaktørene rundt i hele landet, sier Nybø.

Utfordringen er å gjøre dette uten samtidig å utløse en smittebølge. Langsomt og varsomt skal vi ta både hverdag og fritid tilbake.

Etter en tid alene på ski, 1000 meter over havet, innser jeg plutselig at tankene ikke har streifet viruset. Det må være første gang på et par måneder. Det er ingen flukt, bare et friminutt. Og kanskje trenger vi det nå.

Publisert: 26.04.20 kl. 11:08

