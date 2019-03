IKKE BEVIST: «Heksejegeren» Robert Mueller fant det ikke bevist at Trump hadde drevet ulovlig samrøre med russerne. Foto: Charles Dharapak / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Heksejegeren frifant Trump

Spesialetterforsker Robert Mueller, som Trump har beskyldt for lede en nesten to år lang «heksejakt» på ham, har hverken funnet bevis for at Trump-kampanjen samarbeidet med russerne eller at Trump har sabotert etterforskningen.

Oppdatert nå nettopp







les også USAs justisminister: Kan ikke konkluderes med at Trump begikk en forbrytelse

«Spesialetterforskningen har ikke funnet bevis for at Trumpkampanjen eller noen som var tilknyttet den konspirerte eller koordinerte med Russernes innsats for å påvirke presidentvalget i 2016», står det i den fire sider lange oppsummeringen av rapporten som justisdepartementet har sendt den amerikanske kongressen.

Tidligere FBI-direktør Robert Mueller ble oppnevnt av justisdepartementet i mai 2017, etter at Trump hadde sagt opp FBI direktør James Comey, angivelig fordi han ikke ville oppgi etterforskningen av Russland-sporet.

I tillegg til president Trumps første sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn, som ble arrestert og tiltalt for å ha løyet for FBI allerede før Mueller ble oppnevnt, har etterforskningen ført til tiltale mot 37 personer, seks av dem medarbeidere av Trump, og en rekke russiske selskaper og enkeltpersoner.

Syv av de tiltalte har erkjent seg skyldige og Trumps tidligere valgkampleder Paul Manafort ble nylig dømt.

les også Har etterforsket Trump i to år – nå er rapporten klar

Etterforskningen har også avfødt en rekke andre etterforskninger av Trumps handlinger og forretninger før han ble president, ikke minst i hjembyen New York.

Men Mueller har altså ikke funnet bevis for at Trump selv bedrev noe form for «samrøre» med russerne. Og han fant heller ikke bevis for at Trump har motarbeidet etterforskningen, for eksempel ved å gi Comey sparken.

Her er likevel ikke rapporten like klokkeklar som den er på samrøre-biten, skal vi tro brevet til Kongressen: «Mens denne rapporten ikke konkluderer med at presidenten begikk en forbrytelse, utelukker den det ikke».

Trump og staben hans feiret i går. Men fra og med mandag begynner kampen for å få frigitt hele rapporten, som helt sikkert inneholder opplysninger som vil kunne irritere presidenten og som vil gi demokratene i Kongressen anledning til å plage ham i lang tid fremover.

Men heksejakten er over. Heksemesterne fikk demonstrert at han ikke var partisk. Og heksen selv ble frikjent på alle begge punkter.

24.03.19 22:47 Oppdatert: 24.03.19 23:08