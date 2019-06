DRAMATISKE DAGER: Svein Ludvigsen er tiltalt for misbruk av sin stilling og overgrep mot tre unge menn. Foto: ANDERS WIKLUND / TT / TT NYHETSBYRÅN

Kommentar

Ludvigsens faste oppskrift

NORD-TROMS TINGRETT (VG) Den ene unge mannen etter den andre forteller identiske historier om fremgangsmåten til tidligere fylkesmann Svein Ludvigsen.

Oppdatert nå nettopp







Han brydde seg. Han oppsøkte unge menn med trussel om å bli kastet ut hengende over seg. Han sa han var opptatt av hvordan ungdommene hadde det på institusjon. Han var mektig. Og i kraft av stillingen sin som fylkesmann og politiker, lovet han å hjelpe dem.

Gjenytelsen var sex mot mennenes vilje.

Slik har de tre fornærmede uavhengig av hverandre forklart seg i saken mot Svein Ludvigsen. De kjenner ikke hverandre, ifølge vitnemålene.

les også Ny fornærmet vitner mot Ludvigsen: – Han skulle hjelpe meg med opphold

Generelt er det vanskelig å bevise seksuelle overgrep. Ord står mot ord. De unge mennene – med atferdsproblemer og kriminalitet på rullebladet – har i utgangspunktet lavere troverdighet enn en samfunnstopp.

Når saken mot Ludvigsen ble tatt opp igjen, var det fordi flere menn fortalte om det samme.

les også Fornærmede sendte invitasjoner og nakenbilde til Svein Ludvigsen

Fornærmede som vitnet onsdag, fortalte at han møtte Ludvigsen på jobb. Fylkesmannen spurte om han hadde oppholdstillatelse, ga ham en gave og kortet sitt. Senere tok Ludvigsen kontakt, ifølge mannen, for å snakke om oppholdstillatelsen.

Det lignet historien Nord-Troms tingrett fikk fra den yngste fornærmede i saken.

Kontakten endte med ufrivillig seksuell omgang i bilen, hotell og på fylkeshuset, ifølge mennene. Delvis som følge av overtalelse («kom igjen, kom igjen»), lovnad om hjelp og med at Ludvigsen tok kontroll fysisk. De fornærmede hevder de tydelig uttrykte sin motvilje.

les også Hevder Ludvigsen tvang seg på ham: – Hver eneste gang sa han det skulle være siste gang

Ludvigsen har gitt opp fornektelsen, og vil innrømme seksuelle forhold nå.

De fornærmede får spørsmål fra hans forsvarere om de er homofile, om de var tiltrukket eller forelsket i Ludvigsen.

Høydepunktet for forsvarerteamet så langt er nakenbilder den ene fornærmede sendte av seg selv til Ludvigsen, samt at han tok initiativ til å møtes.

Fornærmede forklarte at han ikke turte å gjøre annet enn det Ludvigsen ba om. Og at han ville møtes fordi han hadde planer om å drepe ham.

les også Fornærmet hevder han fikk 15 000 kroner for å utføre oralsex på Ludvigsen

Aktoratets oppgave i saken er å bevise at Ludvigsen har misbrukt sin stilling.

Flere av de seksuelle hendelsene som retten har fått høre om, skjedde etter at Ludvigsen gikk av som fylkesmann i 2014. Bildebeviset som viser sex, er for eksempel fra 2017.

En strategi for Ludvigsen kan være å nekte for seksuelle hendelser mens han var i jobb, men innrømme sex etter at han ble pensjonist. Da hadde han – på papiret – ikke en mektig posisjon lenger.

Likevel sa den ene fornærmede i saken, en lettere psykisk utviklingshennet, så sent som i fjor at han fryktet at Ludvigsen kunne ta fra ham statsborgerskapet.

les også Dette forklarer fornærmede (25) om nakenbildet

Torsdag får retten høre Svein Ludvigsens forklaring. Rettssaken så langt må ha vært rystende for den tidligere fylkesmannen.

Han vil nok hevde at han ikke har skjønt dette før. Men nå har han fått mange streker under svaret. – Jeg hater ham, sa den ene mannen i retten.

De tre mennene Ludvigsen sa han ville hjelpe, forteller i dag om alvorlige selvmordstanker, lite fremtidshåp og tallrike traumer.

Publisert: 12.06.19 kl. 18:31 Oppdatert: 12.06.19 kl. 18:59