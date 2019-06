Kommentar

Systemene overstyrer menneskene

Sårbare gamle mennesker, vekket opp og hentet ut midt på natten for å fraktes bort, som en pakke. Hvordan endte vi her?

NATT-TRANSPORT: VG fortalte lørdag historien om demens-syke Lillemor (82) som ble sendt hjem fra sykehus midt på natten. Foto: Gisle Oddstad

Når ansvar ikke kan plasseres, blir det pulverisert. Som her. Ingen i hele Helse-Norge rekker opp hånden og sier: «Jeg har bestemt at eldre, noen av dem nesten hundre år, skal plasseres i en ambulanse nattestid og kjøres tilbake dit de kom fra.»

Derimot har VG snakket med flere som jobber i helsevesenet, som er fortvilte over det som skjer. Ambulansesjåfører, leger, sykepleiere, ansatte på sykehjem og sykehus, og mange andre. Alle sammen mennesker som ser resultatene av at gamle pasienter kastes ut av sykesengene til alle døgnets tider.

Og ofte om natten. For det er da bilene er ledige for syketransport. Systemet er slik at de som skal hjem fra sykehus, må vente til det er finnes biler som kan frakte dem. De konkurrerer med akuttpasienter som hentes med blålys fordi det står om livet. Og de konkurrerer med dem som er syke eller skadet og må på sykehus, men som ikke trenger blålys.

Må passe på seg selv

De som blir utskrevet fra sykehus, men som ikke er i stand til å komme seg hjem uten hjelp, stiller bakerst i køen. Dette er såkalte grønne turer. De må tas når det er tid. Det er slik systemet er. Hver part gjør sin del. Ingen har ansvar for helheten.

Sykehuset er ferdig med sin jobb når pasienten er skrevet ut. Da skal kommunen ta over. Ambulansesjåførene får sitt oppdrag og må utføre det når de ikke har andre oppgaver. Når de har gjort jobben, overtar de ansatte på sykehjemmene, eller de der hjemme. I verste fall er det ingen til å ta imot, fordi den gamle bor alene. Da må den hjemkjørte pasienten passe på seg selv når ambulansefolkene tar farvel og døra går igjen bak dem.

Da jeg første gang hørte om hjemkjøringen nattestid av de gamle, trodde jeg ikke det var sant. Og jeg lurte på hvor mange i ansvarlige posisjoner i helsevesenet som var klar over at dette foregår.

Listhaug og Høie

Nå vet jeg at mange har prøvd å ta det opp, fra ulike hold. Men at praksisen har fortsatt, ja faktisk har det gjennom de siste årene blitt langt flere tilfeller av nattkjøring med gamle mennesker. På tross av at så mange i helsevesenet mener at det er galt.

Mye tyder på at vi har skapt et system som overprøver menneskene. Noe må gjøres. En god start kan være å peke ut noen som tar ansvar for helheten. Som ser menneskene i systemet, både de som jobber der, og de som blir fraktet til umenneskelige tider.

Til syvende og sist er det et politisk ansvar. Helseminister Bent Høie og eldreminister Sylvi Listhaug bør sette seg ned og finne ut hva de kan gjøre. Sammen.

Publisert: 15.06.19 kl. 12:58