FRYKTER FOR FREMTIDEN: – Mange familier har ikke midlene til å betale for barnas ønskede fritidsaktiviteter. De blir stående igjen på sidelinjen. Og vi frykter at det blir verre etter at coronakrisen har lagt seg, skriver forfatterne. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Det kan bli verre etter corona-krisen

Barne- og familiedepartementet må ta grep for å få flere barn og unge inn i idrett og aktivitet.

Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Kristine Alcocer-Lind, Daglig leder for Zuccarellostiftelsen

Mats Zuccarello, NHL-spiller og initiativtaker

Vi i Zuccarellostiftelsen prøver å hjelpe så mange barn og unge som mulig for å kunne drive med idrett. Det høres kanskje ut som en enkel oppgave, men det er det ikke. Byråkratiet stikker kjepper i hjulene for oss og andre veldedige organisasjoner ved å legge begrensinger på midlene som skal hjelpe de mest utsatte.

Zuccarellostiftelsen ble etablert i 2016 med en visjon om at ingen barn i Norge skal bli stående på sidelinjen. Gjennom innsamlede midler gir vi støtte til klubber, lag, ildsjeler og enkeltindivider slik at barn og unge opp til 25 år skal få mulighet til å drive med idrett og fysisk aktivitet.

I dag er det mange barn som går glipp av gleden med idrett grunnet geografisk bosted, nedsatt funksjonsevne, manglende lokale tilbud og stadig høyere kostnader i idretten. Mange familier har ikke midlene til å betale for barnas ønskede fritidsaktiviteter. De blir stående igjen på sidelinjen.

Og vi frykter at det blir verre etter at coronakrisen har lagt seg.

Det at økonomi er en stor barriere for barns idrettsdeltakelse er en utfordring våre myndigheter kjenner godt til. Bare noen måneder etter at Zuccarellostiftelsen så dagens lys signerte Regjeringen den såkalte Fritidserklæringen. Fritidserklæringen har som mål at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn. Derfor er det også bevilget store summer til dette formålet.

BUFDIRs Nasjonale tilskuddsordning for å inkludere barn og unge er et av tiltakene for å levere på Fritiderklæringen. Ordningen er på hele 310 millioner kroner for 2020, men har én stor mangel. Tilskuddsordningen prioriterer ikke prosjekter som «omfatter tiltak der tilskuddsmidlene skal gå til å dekke medlemsavgifter».

Dette er en utfordring fordi det ofte er treningsavgiftene som utgjør brorparten av de årlige utgiftene for barnas familier. Det kan virke som at ordningen favoriserer tiltak som er tidsbegrenset i form av isolerte aktiviteter, arrangementer og kurs. Hvis regjeringen faktisk ønsker å inkludere flest mulig barn og unge i idrett og fritidsaktiviteter må midlene inkludere støtte der hvor man sikrer barnas mulighet for regelmessig idrett og aktivitet. Det er her vi ønsker å bidra.

Den pågående corona-pandemien vil medføre at enda flere barnefamilier får en vanskelig familieøkonomi. Et større antall barn vil bli stående på sidelinjen, og de samfunnsmessige konsekvensene av dette vil bli alvorlige. Idrett og aktivitet har stor betydning for barns utvikling.

Vi mener Barne- og familiedepartementet må oppheve restriksjonen om ikke å støtte treningsavgifter og andre kontingenter. Da kan organisasjoner som Zuccarellostiftelsen kunne søke om tilskudd fra den nasjonale potten og sørge for at barn, som ellers faller utenfor idrett og aktivitet, skal få mulighet til å delta på fast basis.

Alle barn fortjener å oppleve gleden ved idrett!

Publisert: 28.04.20 kl. 10:59

