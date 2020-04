Kommentar

Er lillesøster en diktator?

Av Per Olav Ødegård

MEKTIG SØSTER: Kim Yo-jong er rådgiver for diktator Kim Jong-un og medlem av politbyrået i Nord-Korea. Foto: Jorge Silva / X90026

Kim Yo-jong (32) kan komme til å bryte glasstaket og bli noe så sjeldent som en kvinnelig diktator.

Hennes storebrors helsetilstand er usikker. Det som er sikkert er at Kim Jong-un (36) ikke er et forbilde for et sunt levesett. Han er en overvektig røyker som skal lide av både diabetes og hjerteproblemer.

Ryktene om at han var alvorlig syk fikk fart da han ikke deltok på markeringen av landsfader Kim Il-sungs fødselsdag 15 april. Det neste spørsmål er hvem som kan overta hvis ryktene stemmer?

Bilder av makteliten i Nord-Korea viser høyt dekorerte menn i uniform. Er det mulig at en ung kvinne vil vinne maktkampen i en militarisert stat med en mannsdominert lederkultur? Det kan skje fordi Kim Yo-jong tilhører arverekkefølgen i det familiedynasti som i tre generasjoner har hatt all makt i det kommunistiske diktaturet. Blodsbånd trumfer alt i et system som bygger på nedarvet persondyrkelse.

Kim Il-sung ledet landet i 46 år før hans sønn Kim Jong-il overtok. Etter hans død ble en ung sønn, Kim Jong-un, landets nye diktator i 2011. Hans yngre søster er blitt en nær og fortrolig rådgiver. Kim Yo-jong har avansert fra å lede avdelingen for propaganda- og agitasjon i det nordkoreanske arbeiderparti til å bli medlem av det mektige politbyrået.

Bror og søster vokste opp i familiens palasser, fjernt fra den dystre virkelighet massene lever i. De ble senere sendt til den samme privatskole i Sveits under dekknavn. Det ble sagt at Kim Yo-jong var farens favoritt.

Å tilhøre familien er ingen garanti for et priviligert og trygt liv. Slektninger som kommer i unåde er blitt drept på bestialsk vis. Kim Jong-un har stått bart utrenskninger som minner om Moskvaprosessene i Josef Stalins tid.

Kim Yo-jung er inne i varmen. Hennes gjennombrudd i offentligheten kom da hun som landets første ledende representant siden Koreakrigen reiste på offisielt besøk til Seoul i 2018. Anledningen var vinter-OL. Nordkoreansk deltakelse i vinterlekene åpnet for samarbeid på andre områder.

Hun som ledet den nordkoreanske delegasjonen i møter med Sør-Koreas president Moon Jae-in. Alltid smilende stilte hun opp på offentlige arrangementer. Amerikanske medier kalte henne Nord-Koreas Ivanka, etter president Donald Trumps datter. Propagandasjefen viste frem seg selv for å gi omverdenen et annet bilde av regimet i nord. Det kan skjule at Nord-Korea er et diktatur som utgjør en trussel både verdensfreden og sine naboer, med et betydelig atomvåpenarsenal og avanserte raketter.

Kim Yo-jong reiste sammen med sin bror til toppmøtene med Trump i Singapore og Hanoi. Hun er ved Kim Jong-uns side når han møter Kinas president Xi Jinping. Hun skal ha imponert kineserne med sin intelligens, mens mer kritiske stemmer mener hun fremstår som arrogant og allvitende. Som lederens nære rådgiver må man regne med at hun er like hensynløs og brutal som ham, til tross for sitt smilende ytre.

Både Sør-Korea og USA dementerer på ulikt vis ryktene om at Kim Jong-un er alvorlig syk eller uten av stand til å lede landet. Som så mye annet i Nord-Korea må man spekulere på hvorfor han ikke viser seg. Men noe ligger fast. Alt det nordkoreanske regime gjør handler om å sikre familiedynastiet og maktelitens overlevelse.

Publisert: 27.04.20 kl. 15:38

