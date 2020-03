Fredag møtte den nye ledertrioen i Venstre pressen sammen for første gang. De sa det hadde det gøy på jobb, men det så alt annet enn gøy ut., skriver VGs kommentator. Foto: Tore Kristiansen

Kortene kan bli delt ut på nytt

Et kontroversielt maktgrep, et rasende Oslo-parti og ikke minst Corona-viruset kan endre situasjonen i Venstre dramatisk.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Valgkomiteens enstemmige innstilling med den nye ledertrioen Trine Skei Grande, Sveinung Rotevatn og Abid Raja ble ikke bare mottatt med trampeklapp. Mange er rasende, men i kjent Venstre-ånd av helt ulike årsaker. Oslo Venstre er rasende for at Ola Elvestuen og mange rådgivere og statssekretærer fra hovedstaden ble ofret. Noen er rasende for at Trine Skei Grande fortsetter. Andre er rasende for at Abid Raja både er blitt statsråd og foreslått inn i partiledelsen. Atter andre er rasende for at det ikke nå ryddes vei for Sveinung Rotevatn. Det finnes også dem som synes dette er et godt kompromiss, men de er ikke like høyrøstet. Ikke minst er det mange som synes at Oslo-partiet sutrer. Sympati for Oslo er en sjelden valuta i norsk politikk.

Om valgkomiteen kom fram til en samlet innstilling, så har veien dit vært både lang og kronglete. Flere ganger skal Trine Skei Grande ha blitt oppfordret til å trekke seg selv. Ifølge TV2 var det opprinnelig et flertall i komiteen for å innstille Sveinung Rotevatn som ny leder. Men etter at han ble utnevnt som statsråd, skal han ha trukket sitt kandidatur som lederkandidat. Kilder i partiet sier til VG at det skjedde etter en avtale mellom Rotevatn, Raja og Skei Grande. Etter å ha sagt nei til å innfri Grandes betingelser tre ganger, gikk Rotevatn til slutt med på avtalen.

Saken har flere sider. Det er ikke unaturlig at en partileder kvier seg for å ta inn en statsråd som åpent vil utfordre hennes posisjon. Det er også en partileders privilegium å velge sine statsråder. Hadde Skei Grande hatt større autoritet i eget parti ville det ikke vært et tema. Men det er også en opplevelse i partiet at denne formen for «avtale» gjorde valgkomiteens arbeid umulig og satte landsmøtet i en tvangssituasjon. I Oslo er både nominasjonen til Stortinget og alternative lederkandidater noe det snakkes mye og høyt om. Det etterlatte inntrykket nå er at alt kan skje, men ingen vet helt sikkert hva.

Corona-viruset gjør noe med hele samfunnet vårt. Nå kan det også gjøre noe med partiet Venstre. Alt tyder på at vårens landsmøte vil bli avlyst, eller utsatt. Samtlige partier sitter nå og vurderer om de skal utsette sine møter. Høyre har allerede tatt sin beslutning. For de fleste ligger dramatikken i dette i logistikken. Men i Venstre kan dette også få store følger for politikken. For kan partiet leve med at den betente lederstriden trekker ut i det uendelige? Kan et miniparti som sliter på målingene leve med at intern uro og personkonflikter overskygger alt av politikk? Hun er ikke akkurat lettskremt, men orker Trine Skei Grande selv å holde det gående i en så krevende situasjon?

Fredag møtte den nye ledertrioen i Venstre pressen sammen for første gang. De sa de hadde det gøy på jobb, men det så alt annet enn gøy ut. Sveinung Rotevatn virket synlig utilpass. Trine Skei Grande var tydelig preget. Bare Abid Raja spøkte og lo. Selv om alle tre har åpenbare kvaliteter, er det ikke blitt lettere å se for seg at dette trekløveret skal lykkes med å gjenreise partiet sammen.

