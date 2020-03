ONLINE: – Ikke vær redd for å prøve, du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte, skriver Kjartan Olafsson. Foto: Legeforeningen

Debatt

Snakk med fastlegen på video

Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.

Nå nettopp

KJARTAN OLAFSSON, fastlege Leder i Legeforeningens It utvalg og styremedlem i NFA – norsk forening for allmennmedisin

Faren for spredning av Covid19 smitte tvinger frem nye arbeidsmetoder. I løpet av en uke har de fleste fastleger og fastlegekontor skaffet seg enkle og gode løsninger for videokonsultasjon. Har din lege har gjort det? Sjekk hjemmesiden til fastlegekontoret. Eller hvis du trenger hjelp så kontakt legen/kontoret på e- melding eller telefon så får du beskjed om video er mulig.

Å være pasient på video er lett. Løsningene er litt forskjellige, men alle er enkle og krever stort sett bare at du som pasient har nett, PC, nettbrett eller en moderne mobiltelefon. Som fastlege har jeg brukt min løsning i ett år og kan vitne om at nesten alle pasienter får det til. Jeg sender ut en link til pasientens mobilnummer og min pasient klikker på denne. Systemet guider deg gjennom påkoblingen, test av kamera, mikrofon og nett. Kjenner legen deg trenger du heller ingen bank-Id. Når dette er gjort kobler pasienten seg på og jeg kan ta han/henne inn på min skjerm.

Her er noen gode råd når du skal prøve deg som video-pasient.

Finn et rolig sted å sitte.

Bruk headset eller hodetelefoner om du har.

Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).

Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke legen deg så godt.

Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende

Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet

Fastlegen er der for alle. Enten plagene er små eller store, kortvarige eller kroniske. Det skal vi fortsette å være også gjennom Covid19-problemene. Men vi vil møte deg i større grad med videokonsultasjon, telefonkonsultasjon og e- konsultasjoner skriftlig.

Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre hvem som må til en vanlig undersøkelse eller ta blodprøve, og hvor det skal skje. Videokonsultasjoner vil bidrar til at fastlegekontoret fortsatt kan være et trygt sted å komme når du er nødt.

Du må hjelpe oss med to ting:

Ikke kom til fastlegekontoret når du har hoste eller forkjølelse som kan bety en luftveisinfeksjon. Ta kontakt med legen eller kontoret så planlegger vi hvordan vi kan hjelpe deg.

Tenk igjennom før du tar kontakt; kan jeg utsette eller finne en løsning selv?

Fastleger er opptatt av at de sykeste, de gamle og mest svekkede skal få hjelp, og er redde for at de nye metodene vil ta fokus fra dem. Men videokonsultasjoner kan bli helt nødvendig for å sikre denne gruppen god oppfølging i tiden som kommer. Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon. I dag brukte jeg videokonsultasjon med et eldre ektepar, hvor begge har avansert kreftsykdom, ved at hjemmesykepleieren brukte sin telefon på et planlagt besøk.

Så ikke vær redd for å prøve. Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte. Leverandørene av de to største løsningene sier at 4 900 fastleger har koblet seg på den siste uken. Bare på en av løsningene gikk det nesten 10 000 videokonsultasjoner daglig de siste tre dager.

Dette er nytt for mange av oss fastleger også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten. Men vær utålmodig om legen din ikke tilbyr video-muligheten. Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.

Publisert: 20.03.20 kl. 10:25

