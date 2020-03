Foto: Roar Hagen

Kommentar

Det som virker mot en pandemi

Kinesiske medier melder at seieren over coronaviruset er nær. I Sør-Korea tror myndighetene at smitte-toppen er passert. Taiwan har svært få tilfeller. Det lysner først i øst.

I et strengt sentralstyrt ettpartisystem som det kinesiske kan det iverksettes drakoniske tiltak for å stanse smitte. Men også demokratiske land kan, i full åpenhet, bekjempe virusspredning ved å handle raskt og resolutt.

Coronaviruset finnes nå i minst 113 land. Over 126 000 er bekreftet smittet og over 4600 er døde. I USA og Europa øker antallet smittede raskt. Det er grunn til å frykte at det er store mørketall i utviklingsland.

Vi er fortsatt i en tidlig fase. Det er åpenbart mye å lære. Hvordan kunne et virusutbrudd i en kinesisk by bli til en global helsetrussel?

Kina har to av tre bekreftede tilfeller i verden. Land i Kinas nærområder har håndtert utfordringen ulikt. Taiwan vinner på at de var svært godt forberedt på en ny epidemi og derfor satte inn omfattende tiltak tidlig. Sør-Korea har slått tilbake epidemien med detaljert informasjon, omfattende testing og et velfungerende helsevesen. Japan forbereder seg på å innføre unntakstilstand.

Taiwan har bare registrert 45 tilfeller og et dødsfall i en befolkning på 23 millioner, selv om landet i utgangspunktet er svært utsatt for smitte fra Kina. På en vanlig dag var 2000 kinesere fra fastlandet på besøk. Det går direkte flyruter fra Wuhan til Taipei og mange arbeidere og forretningsfolk pendler for å komme på jobb. Det store utbruddet skjedde da mange reiste hjem til Taiwan for å feire kinesisk nyttår med familien.

Hva gjorde Taiwan for å hindre smitte? Da myndighetene i slutten av desember hørte om mange tilfeller av alvorlig lungebetennelse i Wuhan startet de umiddelbart å sjekke alle passasjer derfra. Tidlig i januar sendte de et ekspertteam til byen. Til NBC sier en talsmann for regjeringen at ekspertene ikke fikk fullt innsyn, men nok til at at de forsto at situasjonen var alvorlig. 20 juni ble det sentrale kommandosenter for epidemier i Taiwan aktivert.

Regjeringen vedtok en handlingsplan med 124 tiltak. Taiwan stanset alle flyvninger fra Wuhan og deretter fra mange andre kinesiske byer. Alle charterturer fra Kina ble kansellert. Det ble innført bøter på nærmere 100 000 kroner for å bryte karantenebestemmelsene. Det er satt inn militært personell i fabrikkene for å lage ti millioner ansiktsmasker daglig.

Sør-Korea ble tidlig hardt rammet og har nå registrert over 7800 tilfeller. Helseminister Park Neunghoo sier til CNN at han har en “forsiktig forventning” om at landet nå er over smittetoppen. Det registreres færre nye tilfeller., vel 100 daglig. Toppen kom i slutten av februar da det ble bekreftet over 900 smittede på en dag.

Sør-Korea har lært av tidligere epidemier. De har kapasitet til å gjennomføre 15 000 coronatester daglig og hittil er 220 000 mennesker blitt testet. 60 er døde, men en dødelighet på 0,77 prosent er langt lavere enn i de fleste andre land. Massiv testing gjør at smitte oppdages tidlig. Det er kapasitet til behandle de som blir alvorlig syke.

Viruset er blitt bekjempet med åpenhet og overvåking. Myndighetene sporer hvor de smittede har oppholdt seg ved overvåke deres mobiltelefoner. Med dette som utgangspunkt informerer de lokalbefolkningen. Det reiser selvsagt betimelige spørsmål om personvern, men nå handler det meste om trusselen mot folkehelsen.

I Japan er 1264 bekreftet smittet og 19 er døde. Hele 696 av tilfellene er fra cruiseskipet Diamond Princess. Men Japan har testet ganske få og en økning i nye tilfeller de siste dagene skaper frykt for at det kan komme et større utbrudd. Denne uken er det ventet at parlamentet vil vedta en lov som gir statsminister Shinzo Abe muligheten til å innføre unntakstilstand i landet som snart skal arrangere sommer OL.

Da de første tilfellene av det som senere skulle få navnet Covid-19 ble oppdaget i Wuhan i Kina valgte myndighetene å holde munn og kneble varslerne. Da Kina først handlet var tiltakene omfattende og dramatiske. Flere titalls millioner mennesker ble isolert.

81 000 kinesere er registrert som smittede og 3162 er døde. Samtidig er 62 000 erklært friske og antallet nye tilfeller er lavt. I episenteret for epidemien, Wuhan, ble det tirsdag bare registrert 13 nye tilfeller av totalt 24 i Kina. Nå er Beijing blitt mer bekymret for at reisende som ankommer Kina kan bære med seg smitte. Ti av de siste tilfellene ankom fra utlandet. Alle som ankommer Beijing fra andre land må nå sitte 14 dager i karantene.



Det er mulig å stanse epidemier. Vi må være forberedt for å kunne handle raskt og effektivt når det blir nødvendig. Det kan bety tiltak vi ikke forestilte oss i fredstid, som endrer måten vi lever og arbeider. Men det er det som må til for å vinne krigen mot viruset.

12.03.20

