Nå er ferieturen din det minste problemet

Det siste døgnet har gått fra vondt til verre i Norge. Nå er det lommeboken og jobbene det går ut over.

Det ligger spritlukt over alt i lufta. I Trondheim har Rosenborg stengt brakken. Otta ungdomsskole er heller ikke åpen. Vinstra videregående holder lukket i to uker. Bryan Adams har avlyst konsertene sine i Norge. Stavanger sykehus har stengt en fødeavdeling.

Slik fortsetter det.

Siste døgn har vi fått et nytt problem på toppen av corona. Et rekordstort oljeprisfall som får det til å rase på oljetunge Oslo Børs.

Det er en slags dobbeltsidig, økonomisk lungebetennelse. Oljeprissjokk og coronavirus betyr fare for nedleggelser og arbeidsledighet både innenlands og i Nordsjøen.

– Det er sjelden vi ser noe så dramatisk. Du våkner opp en dag og verden ser annerledes ut enn den gjorde i går, sier økonomiprofessor Ragnar Torvik ved NTNU, som pedagogisk forklarer meg dimensjonene.

Den økonomiske coronasmitten begynner å bli alvorlig.

For dette skjer etter at vi i ukevis har sett at flyselskap, hotell, handel og underholdningsbransje slite. Det er ingen fornuftige mennesker som drar på cruise eller alpeferie nå. Sykdom er en ting. Frykten for avlysninger og å havne i karantene på vei hjem, er for mange like ille.

Pådrar man seg sykdommen nå, er man kanskje immun mot runde to, er beskjeden. Det er ikke rart konferanser og russetreff stanses. Petter Stordalen må kanskje permittere flere hundre ansatte.

Hotellbransjen er et godt eksempel på dobbelt-smellet. Der merkes både corona og oljeprisfall.

Slik er det i store deler av norsk økonomi, hvor så mye er rigget opp mot olje. Ikke bare oljeselskapene, men også bedrifter som leverer varer og tjenester til oljen, får problemer når oljeinntektene krymper. I oljen kuttes utgifter raskt. Man utsetter oppgradering, avlyser prosjekter, messer, PR-oppdrag og letevirksomhet.

I årets budsjett har regjeringen regnet med en oljepris på 55 dollar fatet. Nå ligger vi langt under det nivået.

På kort sikt er det problemer i næringslivet som er verst, ikke tapte oljeinntekter og et krympende oljefond.

Tvert om, fondet er godt rustet for det som skjer nå, med deler av porteføljen plassert i trygge statsobligasjoner pluss fordelen av å ha internasjonale verdipapirer i sterk, utenlandsk valuta.

Men finansminister Jan Tore Sanner står likevel overfor sin største utfordring som politiker. Nå må han åpne oljepengelommeboken. Tirsdag holder han og Erna Solberg pressekonferanse for å fortelle hvilke økonomiske tiltak som er aktuelle.

Jeg vil tro de nå tenker i to spor: Å gi skattelette. Eller sette i gang store, offentlige infrastrukturprosjekter.

I tillegg kommer nok Norges Bank til å kutte renten neste uke.

Og penge- og finanspolitikken kan øke etterspørselen og være med på å holde aktiviteten oppe. For eksempel kan Sanner kutte i arbeidsgiveravgift, moms, flyseteavgift, sikre bankfinansiering og lempe på permitteringsreglene.

Men dette vil ikke merkes like godt som under vanlige finanskriser. Problemet nå er frykt. Ikke at folk mangler penger. Vi reiser ikke på cruise nå selv om billetten blir noen hundrelapper billigere.

Det smarteste er antagelig at staten starter med offentlige byggeprosjekter som skaper arbeidsplasser og holder aktiviteten i gang. Det ligger mange lønnsomme planer klare rundt om i skuffene til norske rådmenn. Det er bare å ta en telefon.

Samtidig vil lobbyister og aktivister komme med dårlige forslag som ikke tjener fellesskapet. Coronarkrisen blir raskt politisert. Derfor er det viktig at Sanner velger målrettede tiltak som lett kan tas ned igjen.

Så langt har corona tatt nær 4000 liv. Det dør flere i trafikken hver måned. Det er ikke selve viruset, men frykten som struper økonomien.

Og fremover vil enda flere slutte å reise, spise ute, gå på kino, treningssenter og kjøpesenter. Summen av de små valgene til så mange mennesker, blir stor for økonomien.

Løsningen er ikke å droppe tiltakene. Gjør vi ingenting, fyker corona opp på dødslisten, helsevesenet kneler og økonomien rammes hardere. Først når vi får kontroll på smitten, kan vi friskmelde økonomien.

Før det skjer, kommer norske bedrifter til å gå dukken. Arbeidsplasser vil forsvinne. Den gode nyheten er at Norge har sykepenger, dagpenger og en velferdsstat som demper fallet for folk flest og for næringslivet.

Og fortsatt gjelder rådet SVs finansminister Kristin Halvorsen ble latterliggjort for under finanskrisen i 2008.

– Hvis jeg har vært og handlet, så tar jeg nå en ekstra runde på Karl Johan med ny handlepose, bare for å vise at det er omløp i økonomien, sa hun til VG den gangen.

Det var et godt råd. Fremover er det bare å nyse i den ene armen og handle med den andre. Og ferieturen? Den tar vi i Vestland eller den nye, uutforskede regionen Viken.

