ER FOR EKSAMEN: «Eksamen er den mest rettferdige ordningen vi har», mener Elisabeth Hekneby.

Eksamen er alt annet enn Lotto

Eksamen er ikke en perfekt ordning, og det kommer den heller aldri til å bli. Men selv om noe er litt stress og kjipt, så bør det ikke fjernes.

ELISABETH HEKNEBY, Unge høyre.

Dette er et svarinnlegg:

Det har flere ganger vært forsøkt å finne andre ordninger enn eksamen, men det er én god grunn til at eksamen består.

Eksamen er den mest rettferdige løsningen man har funnet så langt og er alt annet enn en Lotto-modell.

Gang på gang angriper venstresiden eksamensordningen. De mangler imidlertid en løsning. For det å bare fjerne eksamen er ingen god løsning.

Ja, det er stress å ha eksamen. Det er stressende å måtte prestere og det er kjipt når man ikke klarer å prestere.

Men selv om noe er litt stress og kjipt, så bør det ikke fjernes. Det enkle er ikke alltid det beste.

Jeg gikk ut av videregående i fjor og slapp derfor unna tre år med eksamener.

Selv om det var deilig å kunne surfe gjennom videregående uten en eneste eksamen, kunne jeg ønske at jeg hadde hatt eksamener.

For på universitetet møter du eksamen uansett om du vil eller ikke.

Da er det synd å ikke å ha vært igjennom noe liknende på videregående.

Jeg var livredd da jeg skulle ha min første eksamen på universitetet, og det er ikke så rart når jeg ikke hadde opplevd noe lignende siden ungdomsskolen.

Det er veldig synd at så mange elever har blitt rammet av tekniske problemer under årets eksamener. Sånn skal det ikke være.

Derfor må vi heller snakke om hvordan vi kan gjøre eksamensordningen enda bedre og hvordan vi kan sørge for at slike ting ikke skjer igjen.

Det er her diskusjonen må være. Den enkleste løsningen er sjeldent den beste. Det å fjerne eksamen er kanskje enkelt, men ikke en god løsning.

Eksamen er den mest rettferdige ordningen vi har.

For det er nettopp det at alle vurderes på samme måte, i et tilfeldig fag, en tilfeldig dag, i et tilfeldig tema, som gjør eksamen rettferdig.

Det har ikke noe å si hvem du er, hvor du bor, eller hva du har prestert tidligere dette året. Alle stiller med helt blanke ark, og sensoren ser kun på det du har levert.

Eksamen er ikke perfekt og derfor må vi se på hvordan ordningen kan bli enda bedre. Og ikke minst, hvordan man kan unngå tekniske problemer.

For vi elever fortjener en rettferdig og anonym vurdering. Derfor kan skolen bedre enn å fjerne eksamen.

