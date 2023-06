Leder

Ikke glem idretten!

Tegning: Roar Hagen

En ny kulturminister bør sette idretten høyt på agendaen i en ekstra krevende tid for mange barn og unge.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Ingen hadde forutsett at det skulle komme nok et skifte i kultur - og likestillingsdepartementet, men Anette Trettebergstuens avgang etter habilitetssaken får nå konsekvenser for en rekke områder.

Landets største folkebevegelse er blant dem som må omstille seg nok en gang, og spenningen er stor på Idrettens hus om hvem som blir den nye ansvarlige statsråden på feltet.

Jonas Gahr Støre gratulerte Jakob Ingebrigtsen etter seier på Bislett Games denne måneden.

Idretten befinner seg i en situasjon der dyrtid og økonomiske forskjeller skaper betydelige utfordringer, ikke minst med tanke på utenforskap.

I kampen for å forhindre at barn og unge faller utenfor fellesskapet, er samspillet mellom politikken og frivilligheten ekstra viktig.

Den nye idrettspresidenten Zaineb Al-Samarai har knapt rukket å bli varm i trøya før det blir en ny statsråd å forholde seg til, når hun skal følge opp det klare mandatet hun fikk på idrettstinget i Bergen.

GIKK AV: Anette Trettebergstuen.

Derfor er det ikke så rart om idretten nå venter spent på hva slags bakgrunn og interessefelt Trettebergstuens etterfølger har.

Samarbeidsklimaet mellom ulike idrettspresidenter og statsråder har vært varierende de siste årene, og under ekstra utfordrende omstendigheter blir det særskilt viktig at kjemien er god.

Flere navn har vært spilt inn de siste dagene, og trolig får vi nå en snarlig avklaring fra statsminister Jonas Gahr Støre.

I valget av kulturminister er det mange hensyn å ta, og det blir interessant å se hva slags områder den nye statsråden har bakgrunn fra og personlig interesse for.

En kulturminister har et bredt ansvarsområde, som favner kultur, likestilling og diskriminering, opphavsrett, medier, idrett, frivillig virksomhet, pengespill og lotteri.

Det fører fort til en kamp om både oppmerksomhet og prioriteringer fra politisk hold.

NY IDRETTSPRESIDENT: Zaineb Al-Samarai.

Historien har vist oss at idrettspolitikken ikke altfor ofte står veldig høyt i det politiske ordskiftet, og det har vært varierende hvor mye personlig erfaring ulike kulturministre har hatt fra dette feltet.

Men det er hevet over tvil at idrett er noe som angår og engasjerer særdeles mange, og den samfunnsmessige betydningen er svært stor, ikke minst for sosialisering, inkludering og integrering.

Derfor er det viktig at den nye statsråden er like oppmerksom på idrettens posisjon som vedkommende er på kulturens del av porteføljen.