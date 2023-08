Kommentar

Innvandrerne avgjør valget

KAMPEN OM INNVANDRERSTEMMENE: Den pakistanskættede Usman Mushtaq, byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester er viktig for Raymond Johansen og Oslo Ap. De rødgrønnes minoritetspolitikere kan mobilisere innvandrerbefolkningen.

I Oslo er det folk med innvandrerbakgrunn som kan avgjøre om det blir blått eller rødgrønt etter kommunevalget 11. september.

Meningsmålinger viser at det er dødt løp mellom de rødgrønne og de blå i landets hovedstad. Det kan i verste fall stå om 100 stemmer.

Da er det overflødig å si at hver stemme teller. Men nødvendig å si at det er «innvandrerne» som sitter med makten. Spørsmålet er om de er klar over det.

For partiene som klarer å mobilisere innvandrerbefolkningen vinner valget i byen. Årsaken er enkel: 1 av 3 stemmeberettigede i Oslo har innvandrerbakgrunn. Det er nærmere 165 000 stemmer. Og antallet er voksende.

Dermed burde det i teorien være uproblematisk for Arbeiderpartiets Raymond Johansen å sikre seg fire nye år. Halvparten av innvandrerne stemmer nemlig rødgrønt. Slik har det «alltid» vært.

Velgerflukten

Problemet, for demokratiet generelt og de rødgrønne spesielt, er at det er så få med innvandrerbakgrunn som avgir stemme. Og at det blir stadig færre av dem. Også de som tidligere har stemt (på Ap).

Valgdeltagelsen blant innvandrere og deres etterkommere gikk ned fra 55 prosent ved stortingsvalget i 2017 til 50 prosent i 2021. Til sammenligning stemte omtrent 80 prosent av den øvrige befolkningen.

Det er et alvorlig tegn på økende mistillit. Spesielt til Arbeiderpartiet.

Oppsiktsvekkende mange som stemte på Ap i 2017 ble nemlig sittende hjemme i 2021. Det betyr at en stor gruppe velgere ikke fant et riktig parti å stemme på. Ikke nødvendigvis fordi de ikke finnes, men fordi de andre partiene ikke når frem til minoritetsbefolkningen.

Ap har klart det før – men ikke nå lenger, i alle fall ikke i like stor grad.

Dyre tomater

Partiet er smertelig klar over velgerflukten. For ingen andre steder rammer den partiet hardere enn i Oslo.

Fortvilelsen er derfor stor i byens partiledelse – oddsene er imot. Valget kan avgjøres av hva tomatene koster. Det bestemmer ikke Raymond Johansen.

Dyrtid er dårlig nytt for det sittende byrådet. På valgturné i Oslos moskeer og flerkulturelle aktivitetshus hagler spørsmålene. Hva skal Ap og de rødgrønne gjøre med prisen på tomatene og maten? Strømmen og renten?

Et dårlig svar på dette kan bety flere hjemmesittere ved årets kommunevalg.

Dyrtid rammer innvandrerbefolkningen hardest. 36 prosent av innvandrerne har ikke muligheten til å klare en uforutsett utgift. Tallet er nær 50 prosent for folk med ikke-vestlig bakgrunn.

GÅR TIL SV: Velgerflukten fra Ap ender ikke bare med hjemmesitting. Mange har gått til SV. SVs stortingsrepresentant Marian Hussein er en viktig stemmesanker for partiet.

Bilen i sentrum

Det sittende bystyret styrer hverken matvareprisene eller boliglånsrenten. Men de styrer tiltakene i byen.

Noe har de lykkes med: Blant annet gratis AKS til alle mellom 1.- 4. klasse, økt sosialhjelp, økt fratrekk for husleie på kommunale boliger, millioner til fritids- og idrettsaktiviteter for barn.

På den annen side har de rødgrønne gjort det nær sagt umulig å kjøre og parkere bil, særlig i byens sentrum. Dyrest er det blitt for Groruddølinger – og det tirrer blant annet innvandrerbefolkningen mer enn noe annet. Derfor er det forsvinnende få som stemmer MDG.

Noe av velgerflukten handler også om det mange mener er Aps knefall for MDGs bilpolitikk.

ELSKET AV INNVANDRERE: Jens Stoltenberg var en populær Ap-leder, også for innvandrerbefolkningen. Dette bildet ble tatt kort tid etter 22. juli, da Stolteberg besøkte en moske i Oslo.

Mer mot venstre

Hva kan et fortvilet Ap gjøre to uker før valgdagen? De kan lære av fortiden, og rigge seg for fremtiden.

Fortiden er forgylt. Arbeiderpartiet har hatt kontroll over innvandrerstemmene i tiår etter tiår. Frem til 2017 har partiet fått over 50 prosent av stemmene fra nordmenn med innvandrerbakgrunn fra land utenfor EU. Jo lenger tilbake i tid, dess sterkere lojalitet.

Forskere har lenge klødd seg i hodet. Ap- og de rødgrønnes innvandrertekke har vært vanskelig å forklare. Ikke-vestlige innvandrere er stort sett dønn konservative, men stemmer til venstre. Og de blir rødere og rødere.

SV og ikke minst Rødt seiler opp som nye favoritter.

Det handler ikke om ideologi eller klasse, det handler om integrering, religiøs tilhørighet og flyktningbakgrunn. Muslimer stemmer for eksempel Ap. Mer om det senere.

I starten var det kanskje navnet – arbeidernes parti – heller enn partiprogrammet som avgjorde for datidens ikke-vestlige arbeidsinnvandrere.

Det kan ikke ha vært innvandringspolitikken. Det var Ap-regjeringen som sto bak innvandringsstoppen i 1975.

Slik kan Ap vinne

De kan kultivere og bruke sine stemmejegere. De som tradisjonelt har mobilisert innvandrerbefolkningen.

På 80- og 90-tallet var det skikkelser som Khalid Mehmood og Aslam Ahsan. Senere somalisk-norske Bashe Musse. Førstnevnte mobiliserte pakistanerne, sistnevnte somalierne.

Nå er det SVs Marian Hussein som mobilisere somaliske nordmenn. Tilgang og kommunikasjon betyr alt. Det samme gjør blant annet moskeene (7 av 10 muslimske innvandrere stemte Ap ved stortingsvalget i 2017).

Ikke fordi Aps partiprogram er ekstra muslim-vennlig, men fordi deres muslimske stemmejegere har vært så dyktige.

I 2011 ble de for dyktige. Velgerkupp førte til at 11 av 20 Ap-representanter i bystyret hadde utenlandsk bakgrunn. Da ble det bråk – men det er ingen vei utenom, for noen av de rødgrønne.

De blå derimot har mer å vinne på flere hjemmesittere. Men når det kan stå om 100 stemmer vet også Høyres Eirik Lae Solberg at han må drive valgkamp i Oslos moskeer etter fredagsbønnen.