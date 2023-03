Leder

Arrogant!

Vi håper vindmøllene på Fosen får stå. Men først må regjeringen legge seg langflat og ta Høyesteretts dom innover seg.

Høyesterett kom i forfjor til at reindriftssamenes rettigheter er krenket på Fosen, hvor det er satt opp en rekke vindmøller i vinterbeitet til reinen.

Det er gått over 500 dager siden dommen. Regjeringen sier det trengs mer kunnskap og forsøker å skape et inntrykk av at de ser svært alvorlig på saken.

Men uansett på hvilken måte olje- og energiminister Terje Aasland blir spurt, så nekter han å beklage eller si helt tydelig at vi snakker om et menneskerettighetsbrudd.

Men en samstemt Høyesterett sier at dette er menneskerettighetsbrudd.

Og Høyesterett kan per definisjon ikke ta feil, selv ikke om Olje- og energidepartementet skulle være uenig.

Årsaken til at denne saken har låst seg sånn fast, er at regjeringen har somlet, prøvd å feie saken under teppet og håpet at det skulle gå over.

Men tvert om, nå er det gått prestisje i saken.

For et høyst forståelig sinne har bygget seg opp blant aktivister. Og nå som inngangen til departementene stenges av demonstranter, må naturligvis regjeringen komme på banen.

Aktivistene vil ha en unnskyldning.

Men regjeringen klarer ikke det. På NRK Debatten onsdag lette energiminister Aasland etter alle mulige andre ord for å komme seg rundt spørsmålet.

Vi tror at en anerkjennelse av den uretten som er begått mot reindriftssamene på Fosen burde være punkt én for å komme seg videre i saken.

For det vi håper på er en løsning der vindmøllene får stå.

Vi trenger kraften. Det er investert milliarder av kroner. Grunneierne vil tape store inntekter om de må rives. Det samme vil produsentene og kommunene. Kraftkundene vil få dyrere strøm. Rivning vil gi nye, opprivende konflikter og ekstra runder i rettssystemet.

Men vindmøllene kan ikke bli stående om det ikke finnes avbøtende tiltak som gjør at krenkelsen opphører.

Høyesterett mente å betale for vinterforing av reinen ikke var nok. Men det kan kanskje finnes andre tiltak som gjør det mulig å drive reindrift her, i kombinasjon med vindmøller.

For eksempel kan det gå an å finne erstatningsbeite. Kanskje kan vindmøller stanses i perioder. Eller tilbakeføring av naturområder brukt til infrastruktur kan være mulig.

Alle muligheter må ses på. For det aller beste er om man kan kombinere reindrift og vindmøller på Fosen.

Både det å rive ned møllene og ødelegge reindriften vil være en tragedie.