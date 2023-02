BØNN TIL PATRIARKEN: – Bispemøtet i Den norske kirke oppfordrer innstendig Den russisk-ortodokse kirkes ledelse med sin sentrale posisjon å bidra til å få en slutt på krigen, skriver et samlet bispekollegium. Etter at bildet ble tatt i 2020, er tre av biskopene byttet ut. Ytterligere to var ikke til stede.

Ett år etter – en uttalelse fra Bispemøtet mot krigen i Ukraina

Vi, biskoper i Den norske kirke, kan ikke slå oss til ro med at krigen fortsatt pågår. Vi kan ikke akseptere at den støttes av den russisk-ortodokse kirkeledelsen.

Den 24. februar 2023 er det ett år siden Russland startet sin storskala-invasjon av Ukraina. President Putins regime påfører den ukrainske befolkningen store og ufattelige lidelser. Vi, biskoper i Den norske kirke, kan ikke slå oss til ro med at krigen fortsatt pågår. Vi kan ikke akseptere at den støttes av den russisk-ortodokse kirkeledelsen.

Det er en aggressiv angrepskrig som strider mot folkeretten, den er etisk illegitim og bryter med fundamentale verdier i vår kristne tro.

Målrettede russiske angrep terroriserer daglig et helt folk og viser ringeakt for menneskers liv og verdighet. Krigen dreper tusenvis og driver millioner av mennesker på flukt. Familier splittes og barn preges av dette for livet.

Russlands krigføring og trusler om bruk av atomvåpen truer sikkerhetssituasjonen i hele verden. Krigen har store ringvirkninger som matmangel, energikrise, dyrtid og usikkerhet. Det rammer de fattigste først og mest.

Når en nasjon blir angrepet på denne måten, har den rett til å forsvare seg. Vi støtter at Norge, med sine økte økonomiske ressurser, gir forpliktende og omfattende løfter om bidrag i flere år fremover. Dette må komme sammen med økt støtte til fattige og nødlidende ellers i verden, som også rammes av denne krigen.

Krigen krever noe av oss alle. Sammen med andre land i Europa må Norge fortsette å ta imot flyktninger og inkludere dem i våre lokalsamfunn. Fellesskapets ressurser må både brukes på mottak av flyktninger og til humanitær støtte i Ukraina og nabolandene.

Vi vet at ikke alle russere støtter krigen. Vi uttrykker vår støtte til dem som står opp for fred og rettferdighet, til vern om menneskeverd og menneskerettigheter i et stadig mer totalitært regime. Dette gjelder også russisk-ortodokse kristne som har tatt til motmæle mot krigen i Ukraina.

Vi ser med forferdelse på at kirken blir brukt til å motivere og rettferdiggjøre okkupasjonen og krigen mot sivilbefolkningen. Ledelsen i Den russisk-ortodokse kirke bidrar aktivt til å legitimere krigen og regimets propaganda. Vi tar sterkt avstand fra dette misbruk av kristen tro og tradisjon. Det gjør kirkens ledelse medansvarlig for krigen.

Bispemøtet i Den norske kirke oppfordrer innstendig Den russisk-ortodokse kirkes ledelse med sin sentrale posisjon å bidra til å få en slutt på krigen.

Vi vil fortsette å be for alle krigens ofre og om en rettferdig fred.