Tyrkia må åpne døren til Nato

PÅ VEI TIL NATO: Finlands president Sauli Niinistö, Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Norges statsminister Jonas Gahr Støre snakket om sikkerhetspolitikk i Harpsund.

Tyrkia og Ungarn må snarest gjøre som 28 andre medlemsland og godkjenne svensk og finsk medlemskap i Nato. Det er særdeles viktig for Norge at våre to naboland blir fullverdige medlemmer av forsvarsalliansen.

Onsdag møttes en president, to statsministre og utenriks- og forsvarsministrene fra Finland, Sverige og Norge i Harpsund i Sverige. Temaene var sikkerhetspolitikk, støtte til Ukraina og nordisk samarbeid i en brytningstid.

I forkant av møtet sa statsminister Jonas Gahr Støre at vi for første gang i moderne historie ser utsikten til at fem nordiske land er i samme militære allianse.

I fjor vinter var det en diskusjon i både Sverige og Finland om landene burde søke medlemskap i Nato. Da Russland 24. februar 2022 invaderte Ukraina var svaret for de aller fleste gitt.

Vladimir Putin gikk til uprovosert angrepskrig mot et naboland som ikke var medlem av Nato. Putin kunne ikke gitt Sverige og Finland noe bedre argument for snarest å søke medlemskap i den vestlige forsvarsalliansen.

HÅND I HÅND: Sveriges statsminister Ulf Kristersson og Finlands president Sauli Niinistö vil gå hånd i hånd inn i Nato. Men nå har Tyrkia hånd om ratifiseringen.

I en tale i Warszawa tirsdag kveld sa USAs president Joe Biden at Putin trodde at han skulle få en finlandisering av Nato. I stedet fikk han en Natofisering av Finland og Sverige.

Finlandisering er et begrep som ble brukt om Finlands forhold til Sovjetunionen etter andre verdenskrig. Mange i Finland oppfattet det som en nedsettende beskrivelse. Finland måtte opptre realpolitisk i forhold til sin mektige nabo for å sikre landets suverenitet. Gjennom hele den kalde krigen valgte Sverige og Finland å stå utenfor Nato.

Den sikkerhetspolitiske situasjon i Europa er blitt grunnleggende endret det siste året. Demokratiene må stå sammen mot russisk aggresjon og trusler. Nato blir sterkere ved at Sverige og Finland blir medlemmer. Forsvarssamarbeidet i Nordområdene vil bli betydelig styrket.

NORDISK FAMILIE: En president, to statsministre og utenriks- og forsvarsministre for tre nordiske land i Harpsund.

Det er ventet at Ungarn snart ratifiserer svensk og finsk medlemskap. Tyrkia har antydet at de kan godkjenne Finland, men ikke Sverige. President Sauli Niinistö sa i Harpsund at Sverige og Finland vil gå hånd i hånd inn i Nato. Men ratifiseringen er i Tyrkias hender.

Det finnes ikke noe saklig grunnlag for at Tyrkia drøyer. På pressekonferansen i Harpsund minnet statsminister Jonas Gahr Støre om at alle Nato-land på toppmøtet i Madrid sist sommer vedtok at Sverige og Finland fullt ut oppfyller kriteriene for å bli medlemmer.

Å sette svensk medlemskap på vent skaper unødvendig usikkerhet i en tid hvor vi mest av alt trenger å styrke den kollektive sikkerhet. Innen Natos toppmøte i Vilnius i juli forventer vi at både Sverige og Finland er tatt opp som medlemmer.