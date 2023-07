Kommentar

Sverige er ikke Putins største problem

Ole Kristian Strøm Skriver om masse rart, f eks krigen i Ukraina, sjakk, Formel 1. Hovedfag økonomi NMBU, studier i russisk og statsvitenskap ved Moskvas statsuniversitet. Hobbybonde.

Russlands president Vladimir Putin.

Det er en mørk dag for Vladimir Putin (70) – selv om han for lengst hadde regnet inn at Sveriges NATO-medlemskap skulle gå i boks.

Det er andre ting som opptar den russiske presidenten atskillig mer i nyhetene fra NATO-toppmøtet.

At Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er invitert som spesiell gjest.

At NATO-landene jobber intenst for å kunne tilby Ukraina en mulig «fast track» inn i alliansen.

At Tyrkia blir trukket nærmere inn i NATO-folden - og kanskje får kjøpe F-16-fly fra USA.

Det er noe symbolsk ved at dette NATO-toppmøtet foregår i Vilnius, hovedstaden i Litauen, som inntil 1991 var en del av Sovjetsamveldet, styrt fra Moskva.

Vladimir Putin har selv uttalt at «Sovjetunionens sammenbrudd er det 20. århundrets største geopolitiske katastrofe».

FAMILIE-FOTO: Nato-landenes statsledere samlet til felles fotografering i Vilnius tirsdag.

Litauerne mener på største alvor at de frykter at de kan bli neste offer for Putins krigsmaskin, selv om Litauens NATO-medlemskap gjør at Georgia nok bør føle seg atskillig mer utsatt.

Reaksjonene i Moskva på det som skjer på NATO-toppmøtet, er som forventet. Sveriges inntreden blir knapt nevnt. Skytset er først og fremst rettet mot USA og Kyiv.

Det handler mye om leveringen av våpen til Kyiv, og at USA og NATO på den måten blir en del av konflikten i Ukraina.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Kyiv på sin side blir beskyldt for å drive politisk utpressing mot NATO - ved at en ukrainsk visestatsminister antydet at Zelenskyj nølte med å dra til Vilnius.

Det som det ikke snakkes like mye om, men som trolig bekymrer Putin, er at Recep Tayyip Erdoğan trekker Tyrkia tettere inn i NATO.

Riktig nok holdt han de andre NATO-landene på pinebenken til tolvte time i Sverige-spørsmålet og kom med et vrient krav om å koble dette til mulig tyrkisk EU-medlemskap, men samlet sett ser det likevel ikke bra ut med Moskva-øyne.

Der blir Tyrkia nå kalt et «uvennlig» land (en liste som også Norge er på). Det ble klart uttrykt av lederen for overhusets forsvarskomité til Tass denne uken.

– De siste ukenes hendelser har dessverre vist klart hvordan Tyrkia jevnt og trutt fortsetter å endre seg fra et nøytralt land til et uvennlig land, sa Viktor Bondarev, tidligere sjef for Russlands luftstridskrefter ifølge Tass.

HISTORISK: President Recep Tayyip Erdogan utveksler håndtrykk med statsminister Ulf Kristersson, med generalsekretær Jens Stoltenberg som tilskuer.

Det som særlig har «provosert» russerne er Volodymyr Zelenskyjs besøk i Tyrkia sist uke. Hjem fra Istanbul hadde han fem offiserer fra den mye omtalte Azov-styrken på flyet.

Disse fem var opprinnelig tatt som fanger av russerne i slaget om Mariupol.

De ble frigitt i en fangeutveksling høsten 2022, men ifølge Moskva var det en klar forutsetning at de skulle forbli i Tyrkia inntil krigen er over.

Fra før var Moskva irritert over Erdoğans uttalelse om at Ukraina «fortjener uten tvil NATO-medlemskap».

For Vladimir Putin har ting definitivt ikke gått som han håpet da han satte i gang fullskala invasjonen av Ukraina den 24. februar 2022. Et av hans sentrale argumenter var å holde NATO unna Russlands grenser.

Så oppnådde han i stedet å skremme Finland og Sverige inn i alliansen - og bringe sin gamle venn Erdoğan enda tettere til NATO.

Han har bare seg selv å takke.

